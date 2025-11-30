झुंझुनू: मोटर वर्कशॉप में बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, 18 कारें खाक
5 दिन पहले हुई थी तोड़फोड़ और फेंका था पेट्रोल बम. शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई.
Published : November 30, 2025 at 11:24 AM IST
झुंझुनू: शहर के चूरू बाइपास इलाके में शनिवार रात दहशत और अफरा तफरी मच गई, जब बदमाशों ने मोटर्स वर्कशॉप में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. वर्कशॉप में मरम्मत कराने आई 18 कारें खाक हो गई. आग की लपटें और धुआं दो किमी दूर तक नजर आया. क्षेत्र में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही. लोग घरों से निकल आए और अफरा तफरी मची रही. इस बीच, आगजनी को पांच दिन पहले हुए झगड़े का नतीजा माना जा रहा है. पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है. वहीं पुलिस दोनों पक्षों के बीच पुराने विवाद को मुख्य वजह बता रही है.
कोतवाली थाना प्रभारी श्रवण कुमार नील ने बताया कि सूचना पर मय जाप्ते मौके पर पहुंचे और मुआयना किया. वारदात के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. कई लोगों से पूछताछ हो रही है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि पांच दिन पहले ही नामजद शिकायत दी थी. फुटेज भी दिया था, फिर आरोपी वर्कशॉप में आग कैसे लगा गए?
मोटर्स वर्कशॉप के संचालक ने बताया कि वे शाम साढ़े सात बजे वर्कशॉप बंद कर घर चले गए. रात करीब 10 बजे पड़ोसियों ने फोन कर वर्कशॉप में आग की लपटें उठने की सूचना दी. मौके पर पहुंचा तो वर्कशॉप धधक रहा था. अंदर खड़ी सभी गाड़ियां आग की चपेट में थीं. लगातार धमाकों से दहशत फैला रही थीं.
इसलिए तेजी से भड़की आग: आग फैलने का बड़ा कारण गाड़ियों में भरा पेट्रोल और डीजल बना. जैसे-जैसे टैंक फटते गए आग विकराल होती गई. आग की भयावहता के चलते कोई पास भी नहीं जा पाया. नगर परिषद की दमकल पहुंची तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी. आग पर काबू पाने को तीन दमकल को डेढ़ घंटे में पांच फेरे लगाने पड़े.
सीसीटीवी फुटेज में दिखे हमलावर: घटना के बाद सामने आए फुटेज में साफ दिखा कि बदमाश वर्कशॉप में घुसे. गाड़ियों के शीशे तोड़े और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. वे पुरानी रंजिश को अंजाम देने आए थे. वर्कशॉप संचालक ने कहा कि फुटेज में दिख रहे आगजनी के आरोपी वही हैं, जिन्होंने पांच दिन पहले इसी वर्कशॉप और पास के होटल में तोड़फोड़ की थी. संचालक ने तब भी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज व शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. अब बदमाशों ने वर्कशॉप में आग लगा दी. नासिर ने बताया कि वर्कशॉप में ग्राहकों की कई महंगी कारें भी थीं, जिनमें मरम्मत का काम चल रहा था. इनका नुकसान कई लाख रुपए है.
पांच दिन पहले फेंके थे पेट्रोल बम: वर्कशॉप संचालक के अनुसार, 24 नवंबर की रात करीब 11 बजे चूरू बाइपास निवासी अनिल कुमावत और साथियों ने वर्कशॉप के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की थी. उस रात बदमाशों ने पेट्रोल बम भी फेंका था, लेकिन संयोग से आग नहीं लगी. सीसीटीवी फुटेज में अनिल कुमावत साफ नजर आया था. 25 नवंबर को नासिर ने कोतवाली में रिपोर्ट दी और आरोपियों के नाम बताए और सबूत भी सौंपे.उसी रात होटल में भी तोड़फोड़ की गई. वहां भी पेट्रोल बम फेंका, लेकिन आग नहीं लगी. होटल संचालक ने भी 25 नवंबर को रिपोर्ट दी थी और फुटेज उपलब्ध कराए थे. पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने पांच दिन पहले की घटना के आरोपियों को नहीं पकड़ा और ना पूछताछ की और ना ही गश्त बढ़ाई.
जमीन को लेकर विवाद : पूरे मामले के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आई. नासिर और उनके कुछ साथियों की अनिल कुमावत व अन्य लोगों से पुरानी रंजिश है. कुछ माह से दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता गया. कई बार कहासुनी हुईं. 24 नवंबर की रात की तोड़फोड़ इसी विवाद की कड़ी मानी जा रही है.
आग लगाने की धमकी: होटल के संचालक ने बताया कि घटना से तीन-चार दिन पहले अशोक कुमावत नामक युवक ने धमकी दी थी कि होटल में आग लगा दूंगा. इस बारे में पुलिस में लिखित में बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो वर्कशॉप में आग लगने की नौबत नहीं आती.
रात भर सहमे रहे लोग: इधर, वर्कशॉप में आग फैलते ही आसपास के घरों में धुआं भर गया. कई लोगों ने अपने घरों से कीमती सामान निकालकर सड़क पर रख दिया.वर्कशॉप में लगातार धमाके होते रहे. इससे लोग दहशत में थे. बच्चे डर गए. महिलाएं घरों से बाहर निकल आईं. दो घंटे अफरातफरी रही. वर्कशॉप में गाड़ियों के लगातार फटते टायरों, टूटते कांचों और फटते फ्यूल टैंकों की आवाजें दूर तक सुनाई देती रही.
पुलिस की भूमिका पर सवाल: 24 नवंबर की तोड़फोड़ और 29 नवंबर की आगजनी को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं.संचालक ने कहा कि पहली घटना के फुटेज व रिपोर्ट दी तो पुलिस ने न मुकदमा दर्ज करने में तेजी दिखाई और न आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की. फुटेज में आरोपी साफ दिखे और पहचान स्पष्ट थी. स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती, विरोधी पक्ष को समझाती या गश्त बढ़ाती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती. आरोपी युवक के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं.