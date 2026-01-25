ETV Bharat / state

यूपी के 18 जांबाजों को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता अवार्ड; एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को 5वीं बार वीरता पदक

लखनऊ: राष्ट्रपति वीरता पदक का ऐलान कर दिया गया है. गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर यूपी पुलिस ने पदकों की झड़ी लगा दी है. प्रदेश के 18 पुलिस अफसरों और जवानों को राष्ट्रपति के वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें STF के डिप्टी एसपी धर्मेश शाही का नाम सबसे ऊपर है. इन्होंने 5वीं बार वीरता पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. इनके साथ ही IG आकाश कुलहरी और अमित पाठक सहित कुल 715 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे.



एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को पांचवी बार पदक: बता दें, ​इस सूची में सबसे चमकता नाम STF के डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही का है. उन्हें 5वीं बार राष्ट्रपति का वीरता पदक प्रदान किया जा रहा है. मथुरा में 1 लाख के इनामी अपराधी पंकज यादव को एनकाउंटर में ढेर करने के लिए उन्हें यह मेडल दिया गया है. पंकज यादव मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन गैंग से जुड़ा था और उस पर 45 मुकदमे दर्ज थे. धर्मेश शाही इससे पहले आतंकी जलालुद्दीन, इनामी सुनील शर्मा, हरीश पासवान और फिरोज पठान जैसे खूंखार अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए मेडल पा चुके हैं.







​यूपी पुलिस के इन अफसरों-कर्मियों को मिलेंगे पदक