ANTF की प्रदेश में 18 चौकियां, तस्करों की आपराधिक और आर्थिक 'कुंडली' बना लेंगे एक्शन

एएनटीएफ के एडीजी वीके सिंह और आईजी विकास कुमार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में तेजी से पैर पसार रही नशे की तस्करी पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) लगाम लगाएगी. इसमें करीब 450 पद स्वीकृत किए हैं. इनमें 125 पदों पर जवानों की नियुक्ति कर दी गई. एएनटीएफ का एकमात्र थाना जयपुर में स्थापित किया जा रहा है. 18 जिलों में चौकियां बनाई गई हैं. इस खास यूनिट का मकसद नशे की तस्करी पर लगाम लगाना, तस्करों की गिरफ्तारी और तस्करों की अपराध से अर्जित संपत्ति की कुंडली खंगालना है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बजट घोषणा में इस टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया था. फिलहाल किराए की बिल्डिंग में थाना: एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि राजस्थान में नशे की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाने और इसके उन्मूलन के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया. इस फोर्स का सुपरविजन एटीएस-एसओजी के एडीजी कर रहे हैं. आईजी विकास कुमार और डीआईजी योगेश यादव की पोस्टिंग हुई है. फिलहाल, एएनटीएफ का कार्यालय जगतपुरा में किराए की बिल्डिंग से शुरू किया गया है. सरकार ने इसके ऑफिस के लिए जमीन स्वीकृत कर दी. एडीजी वीके सिंह और आईजी विकास कुमार ने क्य कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम कसेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, तस्करी प्रभावित जिलों में बनाई जाएंगी चौकियां दो-दो एसपी-एएसपी, 10 उपाधीक्षक लगेंगे: एडीजी सिंह का कहना है कि एएनटीएफ में एसपी और एएसपी के दो-दो एवं उपाधीक्षक के दस पद हैं. इनमें तीन अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे. छह ऑपरेशनल यूनिट होगी और एक अधिकारी की एएनटीएफ थाने में पोस्टिंग होगी. इसके साथ ही 21 पुलिस निरीक्षक और 29 सब इंस्पेक्टर के पद भी एएनटीएफ के लिए स्वीकृत किए गए. एएनटीएफ में 450 पद हैं. इनमें 125 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है.