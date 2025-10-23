ETV Bharat / state

ANTF की प्रदेश में 18 चौकियां, तस्करों की आपराधिक और आर्थिक 'कुंडली' बना लेंगे एक्शन

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में होंगे 450 से अधिक पद. इनमें से 125 पर मिली नियुक्ति. एकमात्र थाना जयपुर में हो रहा तैयार.

ANTF ADG VK Singh and IG Vikas Kumar
एएनटीएफ के एडीजी वीके सिंह और आईजी विकास कुमार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 7:03 AM IST

जयपुर: राजस्थान में तेजी से पैर पसार रही नशे की तस्करी पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) लगाम लगाएगी. इसमें करीब 450 पद स्वीकृत किए हैं. इनमें 125 पदों पर जवानों की नियुक्ति कर दी गई. एएनटीएफ का एकमात्र थाना जयपुर में स्थापित किया जा रहा है. 18 जिलों में चौकियां बनाई गई हैं. इस खास यूनिट का मकसद नशे की तस्करी पर लगाम लगाना, तस्करों की गिरफ्तारी और तस्करों की अपराध से अर्जित संपत्ति की कुंडली खंगालना है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बजट घोषणा में इस टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया था.

फिलहाल किराए की बिल्डिंग में थाना: एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि राजस्थान में नशे की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाने और इसके उन्मूलन के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया. इस फोर्स का सुपरविजन एटीएस-एसओजी के एडीजी कर रहे हैं. आईजी विकास कुमार और डीआईजी योगेश यादव की पोस्टिंग हुई है. फिलहाल, एएनटीएफ का कार्यालय जगतपुरा में किराए की बिल्डिंग से शुरू किया गया है. सरकार ने इसके ऑफिस के लिए जमीन स्वीकृत कर दी.

एडीजी वीके सिंह और आईजी विकास कुमार ने क्य कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम कसेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, तस्करी प्रभावित जिलों में बनाई जाएंगी चौकियां

दो-दो एसपी-एएसपी, 10 उपाधीक्षक लगेंगे: एडीजी सिंह का कहना है कि एएनटीएफ में एसपी और एएसपी के दो-दो एवं उपाधीक्षक के दस पद हैं. इनमें तीन अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे. छह ऑपरेशनल यूनिट होगी और एक अधिकारी की एएनटीएफ थाने में पोस्टिंग होगी. इसके साथ ही 21 पुलिस निरीक्षक और 29 सब इंस्पेक्टर के पद भी एएनटीएफ के लिए स्वीकृत किए गए. एएनटीएफ में 450 पद हैं. इनमें 125 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है.

बड़े मामलों की जांच व अनुसंधान की मॉनिटरिंग: यह फोर्स ड्रग्स पर अंकुश लगाएगी. नशे से जुड़े बड़े मामलों में जांच एएनटीएफ करेगी. जिलों में तस्करों की धरपकड़ और अनुसंधान की भी मॉनिटरिंग करेगी. साथ ही नशे की तस्करी और तस्करों से जुड़ी जानकारी भी गोपनीय तरीके से जुटाने का जिम्मा होगा. उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का राज्य में प्रतिबिम्ब एएनटीएफ होगी.

2047 तक देश को नशामुक्त बनाने का संकल्प: आईजी विकास कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश को नशामुक्त बनाने का है. नशे के खिलाफ काम करने वाली सभी एजेंसियों से एएनटीएफ समन्वय बनाकर काम करेगी. नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पर भी काम होगा. तस्करों की धरपकड़ के साथ ही डाटाबेस बनाया जाएगा. जो मादक पदार्थ जब्त किए जाते हैं, उसके निस्तारण के भी ठोस उपाय किए जाएंगे.

पढ़ें: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बड़ा ऑपरेशन, एके-47 के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

वित्तीय अनुसंधान पर भी होगा फोकस: तस्करी में लिप्त तस्करों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए मजबूती से पैरवी की भी मॉनिटरिंग की जाएगी. नशे के खिलाफ आमजन में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे. उनका कहना है कि आमतौर पर तस्करों को पकड़कर मादक पदार्थ जब्त किए जाते हैं, लेकिन तस्करी से अर्जित संपत्ति को लेकर अनुसंधान नहीं होता है. अब वित्तीय अनुसंधान पर भी फोकस किया जाएगा. ज्यादातर तस्कर क्रिप्टोकरेंसी और हवाला से रकम ट्रांसफर करते हैं. ऐसे में वित्तीय अनुसंधान को दिशा दिया जाना भी जरूरी है.

सीमापार से तस्करी बड़ी चुनौती: सिंह ने कहा कि सीमापार से नशे की तस्करी बड़ी चुनौती है. इस पर प्रभावी अंकुश के लिए एएनटीएफ का राष्ट्रीय स्तर पर एनसीबी से को-ऑर्डिनेशन हो रहा है. चार सूत्रीय एनकोड मैकनिज्म बना है. जिला, राज्य, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के स्तर पर एनकोड के जरिए इस समस्या पर लगाम के ठोस उपाय किए जा रहे हैं.

