भिवानी में 17वीं राज्यस्तरीय हरियाणा कप कराटे टूर्नामेंट का समापन, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

भिवानी में राज्यस्तरीय हरियाणा कप कराटे टूर्नामेंट में 18 जिले के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

Haryana Cup Karate Tournament
हरियाणा कप कराटे टूर्नामेंट के पदक विजेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 1, 2025 at 2:14 PM IST

भिवानी: खेल नगरी भिवानी में सोमवार को राज्यस्तरीय हरियाणा कप कराटे टूर्नामेंट का समापन हुआ. 18 जिलों के 400 से अधिक बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया. इसमें विभिन्न एज ग्रुप के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया. प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे.

विजेताओं को मिला पदकः बता दें कि कराटे संघ के तत्वाधान में 17वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन भिवानी के एक निजी स्कूल के प्रांगण में किया गया. कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का अच्छा खासा उत्साह देखा गया. प्रतियोगिता में छोटे-छोटे बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई. प्रथम चार स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः स्वर्ण, रजत और दो कांस्य पदक के साथ-साथ प्रमाण-पत्र दिए गए. प्रतियोगिता राज्य स्तरीय स्तरीय है लेकिन इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक खिलाड़ियों को भी दिए जाएंगे. जूनियर और सीनियर वर्ग जिसमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा.

17वीं राज्यस्तरीय हरियाणा कप कराटे टूर्नामेंट (Etv Bharat)

18 जिले के 400 खिलाड़ियों ने लिया हिस्साः इस अवसर पर आयोजक भानुप्रकाश शर्मा ने कहा कि "कराटे केवल खेल नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है खासकर लड़कियों के लिए. इसके अलावा खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को अच्छी नौकरी का अवसर भी मिल रहा है. बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा मुहैया करवाई जाएगी." कोच अंकित ने बताया कि प्रतियोगिता में 18 जिले के 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है."

