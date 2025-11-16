नक्सल मुक्त अबूझमाड़ की दिशा में बड़ा कदम: नारायणपुर जिले में खुला एक और सुरक्षा-जन सुविधा कैंप

नक्सल मुक्त अबूझमाड़ की दिशा में बड़ा कदम: नारायणपुर जिले में खुला एक और सुरक्षा-जन सुविधा कैंप
ग्राम धोबे में वर्ष का 17वां सुरक्षा एवं जन सुविधा कैम्प स्थापित हुआ है. इससे अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में विकास तेज होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2025 at 6:39 PM IST
नारायणपुर: अबूझमाड़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में नारायणपुर पुलिस का ‘माड़ बचाओ अभियान’ लगातार जारी है. इसी सिलसिले में 16 नवंबर को जिला पुलिस, डीआरजी और आईटीबीपी 44वीं बटालियन ने एक और नया सुरक्षा-जनसुविधा कैंप स्थापित किया है. ये कैंप थाना ओरछा क्षेत्र के ग्राम धोबे में खुला है. बीते एक साल में यह 17वां कैंप है.
नक्सलियों के कोर इलाकों में खुल रहे कैंप: वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नारायणपुर पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार ‘माड़ बचाओ अभियान’ चला रही है. अबूझमाड़ के गहरे जंगलों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना कर ग्रामीणों तक शासन की योजनाएं, सड़क, पुल-पुलिया निर्माण और मोबाइल नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं.
नक्सलियों के पुराने आश्रयस्थल में एक और नई शुरुआत: नारायणपुर पुलिस ने माओवादी गतिविधियों के लिए कभी कुख्यात रहे ग्राम धोबे में नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप खोला. यह कैंप थाना ओरछा से 23 किमी, आदेर से 20 किमी, कुड़मेल से 10 किमी और जाटलूर से मात्र 5 किमी की दूरी पर स्थित है. धोबे जैसे दुर्गम इलाकों में कैंप खुलना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है.
विकास की ये योजनाएं होंगी तेज
- सड़कों एवं पुल-पुलियाओं के निर्माण को सुरक्षा मिलेगी
- मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार होगा
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा
- ग्रामीणों तक हर मूलभूत सुविधा तेजी से पहुंचेगी
- धोबे कैंप आसपास के बड़े सड़क प्रोजेक्ट को सुरक्षा उपलब्ध कराएगा.
2025 में कुल 17 कैंप: नारायणपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में अबूझमाड़ के जिन अत्यधिक नक्सल प्रभावित स्थानों में कैंप स्थापित किए हैं, उनमें कुतुल, कोडलियर, बेडमाकोटी, पदमकोट, कान्दुलपार, नेलांगूर, पांगूड, रायनार, एडजुम, ईदवाया, आदेर, कुड़मेल, कोंगे, सितरम, तोके, जाटलूर और अब धोबे शामिल हैं.
वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका: इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन में बस्तर रेंज IG पी. सुन्दराज, पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज अमित कांबले, SP रोबिनसन गुरिया, कमांडेंट आईटीबीपी 44वीं वाहिनी मुकेश कुमार दसमाना समेत कई अधिकारियों की भूमिका रही.