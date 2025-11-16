ETV Bharat / state

नक्सल मुक्त अबूझमाड़ की दिशा में बड़ा कदम: नारायणपुर जिले में खुला एक और सुरक्षा-जन सुविधा कैंप

ग्राम धोबे में वर्ष का 17वां सुरक्षा एवं जन सुविधा कैम्प स्थापित ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )