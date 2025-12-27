ETV Bharat / state

हजारीबाग में 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत, राज्यभर से पहुंचे 400 से अधिक खिलाड़ी

हजारीबाग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मैच खेलते खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )