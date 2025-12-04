ETV Bharat / state

17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का नेशनल के लिए होगा चयन

हजारीबाग में 27 दिसंबर से वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है. इसमें राज्यभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

17th-jharkhand-youth-volleyball-championship-2025-organised-in-hazaribag-from-27-december
खेल का अभ्यास करते खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
हजारीबाग: झारखंड यूथ वॉलीबॉल टीम के चयन को लेकर पूरे राज्य भर के वॉलीबॉल खिलाड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं. 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हजारीबाग में होने जा रहा है. इस चैंपियनशिप में जो बेहतर खेलेंगे उनका चयन नेशनल के लिए झारखंड यूथ वॉलीबॉल टीम में होगा.

27 दिसंबर से शुरू होगा वॉलीबॉल चैंपियनशिप

हजारीबाग के लिए बेहद गर्व की बात है कि 17 वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है. आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक संत स्टेफेन स्कूल के वॉलीबॉल मैदान में किया जाएगा. प्रतियोगिता में पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों से लगभग 500 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे. सफल संचालन के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के रेफरी भी आ रहे हैं. खिलाड़ियों के रहने और उनकी सुरक्षा की विशेष तैयारी की जा रही है.

जानकारी देते वॉलीबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष और खिलाड़ी (Etv Bharat)

संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु प्रसाद ने बताया कि यह प्रतियोगिता बेहद खास है, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों में से राज्य स्तरीय टीम का गठन होगा, जो नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता को लेकर सारी तैयारी जोरों पर चल रही है. प्रतियोगिता की खास बात यह है कि 21 वर्ष के अंदर के 240 बालिकाएं और 260 लड़के हिस्सा लेंगे. कुल 3 कोर्ट तैयार किया गया है. सुबह के 9:00 बजे से शाम के 6:00 बजे तक प्रतियोगिता होगा. प्रत्येक दिन 4 से 5 मैच होगा और सभी नॉकआउट.

17th Jharkhand Youth Volleyball Championship 2025 organised in Hazaribag from 27 December
खेल का प्रैक्टिस करती खिलाड़ी (ETV BHARAT)

चैंपियनशिप में राज्यभर के खिलाड़ी होंगे मनौजूद

प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. अभी से खिलाड़ी कोर्ट में पसीना बहा रहे हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि जो बेहतर करेगा उसे अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा. हजारीबाग जैसे शहर में इस तरह का आयोजन होना बेहद खास बात है. इसे लेकर पूरे राज्य भर में खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं.

26 से लेकर 29 दिसंबर तक हजारीबाग में राज्य भर के युवा वॉलीबॉल खिलाड़ियों का महाकुंभ लगेगा. जहां राष्ट्रीय स्तर के रेफरी नजर आएंगे. एक ओर आयोजन खेल के दुनिया में हजारीबाग को विशेष पहचान देगा तो दूसरी ओर राज्य स्तरीय टीम का भी गठन किया जाएगा.

संपादक की पसंद

