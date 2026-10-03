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दुमका में 17वीं राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू, राज्यभर से 250 तीरंदाज हुए शामिल

दुमका में 17वीं जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है. राज्यभर से करीब 250 तीरंदाज प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे हैं.

Archery Competition begins in Dumka
दुमका के तीरंदाजी अकादमी ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल तीरंदाज. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 7:03 PM IST

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दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका के कमार दुधानी गांव स्थित तीरंदाजी अकादमी ग्राउंड में आज से 17वीं झारखंड राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई. टूर्नामेंट का उद्घाटन दुमका सांसद नलिन सोरेन और जामा विधानसभा की विधायक सह जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष डॉ. लुईस मरांडी ने किया.

झारखंड के सभी जिलों से जुटे तीरंदाज

दो दिनों तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में राज्य के 24 जिलों और विभिन्न तीरंदाजी अकादमियों से करीब 250 खिलाड़ी और लगभग 100 कोच और ऑफिशियल स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं. इनमें करीब 150 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. जूनियर तीरंदाज इंडियन, रिकर्व और कंपाउंड राउंड में अपनी चुनौती पेश करेंगे.

जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष डॉ. लुईस मरांडी व दुमका सांसद नलिन सोरेन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आर्चरी प्रशिक्षक सुमित कुमार मिश्रा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पहचान बना चुके कई तीरंदाज भी इस स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं. इनमें रामगढ़ के मोहित कुमार, चाईबासा के कृष्णा पींगवा और राजू बांड्रा, दुमका के दिनेश मुर्मू, अरविंद टुडू और प्रकाश मांझी, जमशेदपुर की मेगा बेसरा, धनबाद की मधु कुमारी, रांची की काजल कुमारी और चाईबासा की संध्या रानी गोप शामिल हैं.

क्या कहते हैं सांसद और विधायक

इस मौके पर जामा विधानसभा की विधायक और दुमका तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष डॉ. लुईस मरांडी ने बताया कि यह दुमका के लिए गौरव की बात है कि राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का यहां आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस माह 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक जयपुर में आयोजित होने वाली जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा और फिर वहां पर जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर प्राप्त होगा.

Archery Competition begins in Dumka
17वीं झारखंड राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में शामिल जामा विधायक, दुमका सांसद व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

इधर, दुमका सांसद नलिन सोरेन ने बताया कि दुमका सहित पूरे झारखंड में तीरंदाजी का अभ्यास यहां के बच्चे कम उम्र से ही करने लगते हैं. ऐसे में जब वे बड़े होते हैं तो इस खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सामने आ सकें.

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