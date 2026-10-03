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दुमका में 17वीं राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू, राज्यभर से 250 तीरंदाज हुए शामिल

दुमका के तीरंदाजी अकादमी ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल तीरंदाज. ( फोटो-ईटीवी भारत )

दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका के कमार दुधानी गांव स्थित तीरंदाजी अकादमी ग्राउंड में आज से 17वीं झारखंड राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई. टूर्नामेंट का उद्घाटन दुमका सांसद नलिन सोरेन और जामा विधानसभा की विधायक सह जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष डॉ. लुईस मरांडी ने किया.