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फर्रुखाबाद में मिजोरम के राज्यपाल बोले- "राजपूत रेजिमेंट ने अभूतपूर्व प्रगति की है"

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फर्रुखाबाद : जिले में फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में 17वां द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. शुक्रवार को सम्मेलन में मिजोरम के राज्यपाल एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर नारियों को सम्मानित किया.

उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले वर्षों में राजपूत रेजिमेंट ने अभूतपूर्व प्रगति की है. रेजिमेंट, सेंटर और सेना अपने-अपने दायित्वों का पूरी दक्षता और तन्मयता के साथ निर्वहन कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा.

सम्मेलन में मिजोरम के राज्यपाल एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. (Video credit: ETV Bharat) गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने बताया कि दोनों एक्सप्रेसवे के जुड़ने से यहां आवागमन और अधिक आसान हो जाएगा. इससे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

