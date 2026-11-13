फर्रुखाबाद में मिजोरम के राज्यपाल बोले- "राजपूत रेजिमेंट ने अभूतपूर्व प्रगति की है"
फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में 17वां द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:05 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले में फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में 17वां द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. शुक्रवार को सम्मेलन में मिजोरम के राज्यपाल एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर नारियों को सम्मानित किया.
उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले वर्षों में राजपूत रेजिमेंट ने अभूतपूर्व प्रगति की है. रेजिमेंट, सेंटर और सेना अपने-अपने दायित्वों का पूरी दक्षता और तन्मयता के साथ निर्वहन कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा.
गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने बताया कि दोनों एक्सप्रेसवे के जुड़ने से यहां आवागमन और अधिक आसान हो जाएगा. इससे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.
उन्होंने बताया कि समय के साथ प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी बदलती रहती है. नई तकनीक और बदलते माहौल के अनुसार जवानों को तैयार किया जा रहा है. पुराने और वर्तमान सैनिकों के प्रशिक्षण में शारीरिक दक्षता एक सामान्य पहलू है, जबकि अब तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है. उन्होंने राजपूत रेजिमेंट के प्रशिक्षण को उत्कृष्ट और उत्तम बताया. अग्निवीरों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाए जाने के सवाल पर उन्होंने इसे अच्छा कदम बताया.
सम्मेलन के दौरान पैरामोटर प्रदर्शन और डॉग शो का भी आयोजन किया गया. पैरामोटर के जरिए जवानों ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए. वहीं, डॉग शो में प्रशिक्षित श्वानों ने सलामी देना, रस्सी पर चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, पुष्प भेंट करना और धन्यवाद देना जैसे करतब दिखाए. इसके अलावा जवानों के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने के अभ्यास का भी प्रदर्शन किया गया.
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