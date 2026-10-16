UPSSSC Recruitment 2026; 12वीं पास युवाओं के लिये 1784 पदों पर निकली भर्ती, जानिये कब से कर सकेंगे आवेदन?
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जारी किया नोटिफिकेशन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:14 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आ गई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 'संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा (इंटरमीडिएट स्तरीय) मुख्य परीक्षा 2026' का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इस भर्ती अभियान के जरिए विभागों में कुल 1784 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी UPSSSC PET-2025 दी है और जिनके पास आयोग द्वारा जारी वैध स्कोरकार्ड उपलब्ध है.
विज्ञापन संख्या-26-परीक्षा/2026, संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा (इण्टरमीडिएट स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/26 का विज्ञापन । #upsssc #advtno26 https://t.co/ZMTatIeLZ1— UPSSSC Official (@UpssscOfficial1) October 16, 2026
आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू होगी. आवेदन फॉर्म जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 01 दिसंबर 2026 तय की गई है. इसके अलावा, आवेदन पत्र में किसी भी तरह के संशोधन तथा बैंक शुल्क समायोजन के लिए अभ्यर्थियों को 08 दिसंबर 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. नियत समय-सीमा बीतने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
इस मुख्य परीक्षा के लिए केवल वह ही अभ्यर्थी अर्ह माने जाएंगे, जिनके पास विज्ञापित पदों के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता (इंटरमीडिएट स्तर) है. मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग PET-2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट बनाकर की जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के PET-2025 में शून्य (0) अथवा नकारात्मक (नेगेटिव) अंक होंगे, उन्हें शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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