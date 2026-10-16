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UPSSSC Recruitment 2026; 12वीं पास युवाओं के लिये 1784 पदों पर निकली भर्ती, जानिये कब से कर सकेंगे आवेदन?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आ गई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 'संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा (इंटरमीडिएट स्तरीय) मुख्य परीक्षा 2026' का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

इस भर्ती अभियान के जरिए विभागों में कुल 1784 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी UPSSSC PET-2025 दी है और जिनके पास आयोग द्वारा जारी वैध स्कोरकार्ड उपलब्ध है.