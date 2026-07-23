भारी बरसात से 178 सड़कें बंद, बोह में 18 मकान क्षतिग्रस्त, इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर
राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मानसून में हुए नुकसान की दी जानकारी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 6:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. जिससे आम जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. वहीं, प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह-जगह पर सड़कें यातायात के लिए ठप पड़ गई हैं. मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि 27 से 29 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 29 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा.
प्रदेश में 178 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में जारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल 178 सड़कें बंद हैं. उन्होंने बताया कि 141 बिजली ट्रांसफार्मर और 188 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं. जुलाई महीने में अब तक 75 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी शामिल हैं. कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह घाटी में आई बाढ़ से 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. प्रभावित परिवारों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शरण दी गई है और प्रशासन राहत एवं पुनर्वास कार्य में जुटा हुआ है.
भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में अभी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. प्रदेश में 24, 25 और 26 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 27, 28 और 29 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 29 जुलाई तक लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, निचले व मध्यम पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं.
मौसम विभाग की एडवाइजरी
- लैंडस्लाइड, जमीन खिसकने और फ्लैश फ्लड संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें.
- जलभराव होने वाली जगहों पर जाने से बचें.
- नदी-नालों और खड्डों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें.
- ट्रैफिक से जुड़ी एडवाइजरी का पालन करें.
- मौसम संबंधी अलर्ट/सलाह की जानकारी लेते रहें.
- राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें.