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भारी बरसात से 178 सड़कें बंद, बोह में 18 मकान क्षतिग्रस्त, इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. जिससे आम जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. वहीं, प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह-जगह पर सड़कें यातायात के लिए ठप पड़ गई हैं. मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि 27 से 29 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 29 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा.

प्रदेश में 178 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में जारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल 178 सड़कें बंद हैं. उन्होंने बताया कि 141 बिजली ट्रांसफार्मर और 188 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं. जुलाई महीने में अब तक 75 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी शामिल हैं. कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह घाटी में आई बाढ़ से 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. प्रभावित परिवारों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शरण दी गई है और प्रशासन राहत एवं पुनर्वास कार्य में जुटा हुआ है.