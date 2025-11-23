ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में 178 जोड़ों का सामूहिक विवाह; मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिया आशीर्वाद, बोले- भाग्यशाली जोड़े, शादी में शामिल हुए VVIP

ओसीएफ रामलीला मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया. इस दौरान 178 जोड़ों की शादी करवाई गई, जिनमें से 40 मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी करवाया गया. कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी पहुंचे. यहां उन्होंने कन्याओं को उपहार और आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा कि सभी जोड़े भाग्यशाली हैंं. शादी में समारोह में वीवीआई भी शामिल हुये हैं.

शाहजहांपुर : जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को 178 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ. सामूहिक विवाह में 138 हिन्दू जोड़ों ने सात फेरे लिये, वहीं 40 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी हुआ. मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने समारोह का शुभारंभ किया.

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बेटियों से दहेज की मांग ना करें, नहीं तो सरकार बेटियों के साथ खड़ी नजर आएगी. शादी के बंधन में बंधी मुस्लिम कन्याओं ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की. उनका कहना है कि सरकार ने गरीब मुस्लिम कन्या की शादी करने का फैसला किया जो तारीफ के काबिल है. सरकार गरीब मुस्लिम कन्याओं के लिए भी एक लाख रुपये शादी पर खर्च कर रही है.





वित्त मंत्री ने कहा कि हर परिवार का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी में बीवीआईपी आएं. ऐसे में शादी में विधायक, सांसद, मंत्री शामिल हुए और बेटियों को आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें बेटी की शादी पर एक लाख रुपये खर्च किया जाता है, जिसमें 60 हजार रुपये की बेटी के नाम एफडी की जाती है.

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से प्रति जोड़े एक लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 60 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में एफडी के रूप में तथा 25 हजार की वस्तुएं एवं ₹15 हजार रुपये अन्य व्यवस्था में खर्च किए जाते हैं. ‌





