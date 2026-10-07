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निम्बाहेड़ा में पकड़े 500 के 178 नकली नोट, 2 आरोपी गिरफ्तार, एसयूवी जब्त

निंबाहेड़ा सदर थाना ( ETV Bharat File Photo )

चित्तौड़गढ़: जिले की निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (DST) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने सतखंडा क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बोलेरो से 500-500 के 178 नकली नोट (89 हजार रुपए) बरामद किए हैं. मामले में दो आरोपियों अहसान मोहम्मद पुत्र अजीज मोहम्मद और समीर खान पुत्र अब्दुल शहीद को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपियों ने नकली नोटों के बीच में असली नोट भी रखे हुए थे. आरोपी इन नोटों को स्थानीय बाजारों में खपाने वाले थे.