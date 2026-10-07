निम्बाहेड़ा में पकड़े 500 के 178 नकली नोट, 2 आरोपी गिरफ्तार, एसयूवी जब्त
आरोपियों ने नकली नोटों के बीच असली नोट भी लगा रखे थे, जिससे सब नोट असली लगे.
Published : October 7, 2026 at 5:32 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (DST) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने सतखंडा क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बोलेरो से 500-500 के 178 नकली नोट (89 हजार रुपए) बरामद किए हैं. मामले में दो आरोपियों अहसान मोहम्मद पुत्र अजीज मोहम्मद और समीर खान पुत्र अब्दुल शहीद को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपियों ने नकली नोटों के बीच में असली नोट भी रखे हुए थे. आरोपी इन नोटों को स्थानीय बाजारों में खपाने वाले थे.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी गजेंद्रसिंह जोधा और डिप्टी निम्बाहेड़ा शिवप्रकाश टेलर के सुपरविजन में थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में सतखंडा क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी की गई थी. इस दौरान नीमच हाइवे की तरफ से आ रही संदिग्ध बोलेरो को रोक कर तलाशी ली. तलाशी में एसयूवी के डैशबोर्ड में 500-500 के नोटों की गड्डियां मिलीं. गिनती करने पर 178 नोट नकली पाए गए. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए नकली नोटों के बीच 86 असली नोट, जिनकी कीमत 43 हजार रुपए है, रखे हुए थे. इससे देखने पर सब असली लगे. लेकिन पुलिस की बारीक जांच में नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया.
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मौके से बोलेरो जब्त कर प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के पीथलवाड़ी निवासी अहसान मोहम्मद पुत्र अजीज मोहम्मद और निंबाहेड़ा के चंदन चौक निवासी समीर खान पुत्र अब्दुल शहीद को गिरफ्तार किया. पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इस खेप को स्थानीय बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में खपाने की तैयारी में थे. पुलिस अब जांच कर रही है कि नकली नोट कहां से लाए गए और इसके पीछे मुख्य सरगना कौन है. पुलिस को अंतरराज्यीय नकली नोट गिरोह के खुलासे की संभावना है.