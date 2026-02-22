ETV Bharat / state

यूपी में IPL की तर्ज पर प्रो हैंडबॉल लीग, ऑक्शन में शामिल हुए 176 खिलाड़ी, जानिए कितनी है बेस प्राइज

वाराणसी में रविवार को खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया. लीग में 28 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे.

यूपी प्रो हैंडबॉल लीग का ऑक्शन.
यूपी प्रो हैंडबॉल लीग का ऑक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 11:13 PM IST

वाराणसी : IPL की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी प्रो हैंडबॉल लीग का आयोजन होगा. इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी. रविवार को उत्तर प्रदेश प्रो हैंडबॉल लीग (UPPHL) 2026 के लिए ऑक्शन (नीलामी) किया गया. ऑक्शन में 176 खिलाड़ियों ने भाग लिया. इसमें 28 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे. लीग के सभी मैच लखनऊ में होंगे. उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रण भेजा गया है. खिलाड़ियों का बेस प्राइज 10 हजार रुपया रखा गया है.

उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ एवं एसएन पांडेय खेल ट्रस्ट द्वारा यूपी प्रो हैंडबॉल लीग का 6 दिवसीय आयोजन 9-15 अप्रैल तक लखनऊ के अटल बिहारी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा. विजेता टीम को 2 लाख रुपया एवं उप विजेता टीम को एक लाख रुपया प्राइज दिया जाएगा. लीग की ब्रांड एंबेसडर फिल्म अभिनेत्री सबिता कलवार हैं.

9-15 अप्रैल तक लखनऊ में होगा खेल. (Video Credit; ETV Bharat)

ऑक्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सभा सांसद सीमा द्विवेदी, वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला, प्रीमियम लीग की ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड सबिता कलवार शामिल हुई. मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने वीडियो मैसेज के माध्यम से विशेष शुभकामनाएं दी. इस ऑक्शन में 6 टीमें मथुरा बृज स्टार, नोएडा ब्लास्टर, अमेठी रक्षक, गाजियाबाद पैंथर, काशी किंग एवं गोरखपुर राउंडीज हैं.

एसएन पांडेय खेल ट्रस्ट के अमित पांडेय ने बताया, यूपी प्रो हैंडबॉल लीग का ट्रायल पांच चरणों में किया गया था. 7500 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया था. इसमें भारतवर्ष से 174 खिलाड़ियों का चयन किया गया. लीग में पूरे देश से खिलाड़ी शामिल होंगे. इसमें 28 -29 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. हमारी 6 टीमें हैं.

