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दिल्ली में 174 रुपये के टिकट ने सुलझाई 60 लाख के गहनों की गुत्थी, उत्तराखंड में मिला गायब हुआ बैग

उत्तराखंड से मिला दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से गायब हुआ बैग. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की कश्मीरी गेट पुलिस ने महज 174 रुपये के एक पुराने टिकट की मदद से 60 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के गहनों से भरे बैग को खोज निकाला है. पुलिस की इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के रहने वाले पीड़ित अमृत राज वर्मा को उनका पूरा कीमती सामान सुरक्षित वापस मिल गया है.

कैसे हुई थी घटना?