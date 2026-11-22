दिल्ली में 174 रुपये के टिकट ने सुलझाई 60 लाख के गहनों की गुत्थी, उत्तराखंड में मिला गायब हुआ बैग
दिल्ली पुलिस ने 174 रुपये के एक पुराने टिकट की मदद से 60 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहनों से भरे बैग को खोज निकाला.
Published : November 22, 2026 at 10:34 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की कश्मीरी गेट पुलिस ने महज 174 रुपये के एक पुराने टिकट की मदद से 60 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के गहनों से भरे बैग को खोज निकाला है. पुलिस की इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के रहने वाले पीड़ित अमृत राज वर्मा को उनका पूरा कीमती सामान सुरक्षित वापस मिल गया है.
कैसे हुई थी घटना?
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश निवासी अमृत राज वर्मा 14 नवंबर को दिल्ली से अपने घर लौटने के लिए कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस अड्डे (ISBT) पहुंचे थे. उनके पास एक बैग था, जिसमें करीब 60 लाख रुपये मूल्य के आभूषण रखे हुए थे.
बस अड्डे में प्रवेश करते समय जब सुरक्षा जांच (स्कैनिंग) के लिए सामान रखा गया, तो भीड़भाड़ और जल्दबाजी के बीच उनका बैग किसी अन्य यात्री के हूबहू दिखने वाले बैग से बदल गया. जब अमृत राज को इस बात का अहसास हुआ कि उनके पास मौजूद बैग उनका नहीं है, तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत कश्मीरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई.
174 रुपये के टिकट ने खोला सुराग
डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की. बस अड्डे के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ पुलिस ने उस बैग की बारीकी से तलाशी ली, जो गलती से अमृत राज के पास आ गया था. तलाशी के दौरान बैग की एक जेब से 174 रुपये का एक बस टिकट मिला, जो बेंगलुरु में काटा गया था.
जांच में सामने आया कि इस टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम (UPI) के जरिए किया गया था. पुलिस टीम ने तुरंत तकनीकी सर्विलांस और बैंकिंग ट्रांजेक्शन डिटेल्स की मदद से यूपीआई आईडी धारक की पहचान की. लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि संबंधित व्यक्ति उत्तराखंड में मौजूद है.
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उत्तराखंड से दिल्ली लाया गया बैग, मालिक को लौटाए गहने
सुराग पुख्ता होते ही कश्मीरी गेट पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत उत्तराखंड के लिए रवाना हुई. वहां पहुंचकर पुलिस ने उस यात्री को ढूंढ निकाला, जिसके पास गलती से गहनों वाला बैग चला गया था. पूछताछ और सत्यापन के बाद पुलिस टीम बैग ले जाने वाले व्यक्ति और 60 लाख के गहनों से भरे बैग को लेकर वापस दिल्ली आई.
जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने पूरा बैग और उसमें रखे सभी आभूषण असली मालिक अमृत राज वर्मा को सौंप दिए. लाखों के गहने सही-सलामत वापस पाकर पीड़ित ने दिल्ली पुलिस की सूझबूझ और तेजी से की गई कार्रवाई का आभार जताया है.
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