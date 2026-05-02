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पीईटी विवाद मामले में 174 अभ्यर्थियों को राहत, हाईकोर्ट ने परीक्षा में बैठने की दी अनुमति

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए अनिवार्य प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की वैधता को लेकर दाखिल याचिका में 174 अभ्यर्थियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है.

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने सत्येंद्र यादव व 173 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व चयन आयोग को निर्देश दिया कि याचियों को तीन मई को होने वाली परीक्षा में शामिल होने दिया जाए. साथ ही यह भी कहा है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा.

मामले के तथ्यों के अनुसार, याचियों ने वर्ष 2021 व 2022 में पीईटी पास किया था. 20 नवंबर 2020 के तत्कालीन शासनादेश के अनुसार तब पीईटी की वैधता एक वर्ष थी. वर्ष 2021 से 2023 तक कोई भर्ती नहीं हुई. सात मार्च 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी हुआ तो तक एक वर्ष की वैधता समाप्त हो चुकी थी. बाद में केंद्र सरकार के दो दिसंबर 2019 के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को शासनादेश संशोधित कर पीईटी की वैधता तीन वर्ष कर दी.