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हिमाचल के 1738 वीर जवान देश पर कुर्बान, सबसे ज्यादा इस जिले के सपूतों ने दी शहादत

हमीरपुर: आजादी के बाद करीब 80 साल के सफर में हिमाचल प्रदेश ने देश की रक्षा के लिए अपने हजारों वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान दिया है. प्रदेश के 1738 जवानों ने विभिन्न युद्धों, सैन्य अभियानों और ऑपरेशनों में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. इन वीर जवानों में हिमाचल के करीब हर जिले के देशभक्त शामिल हैं. हर जिले के जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लिए जान दी है.

कांगड़ा के हिस्से आए सबसे ज्यादा बलिदान

जिलेवार शहादत के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांगड़ा जिला सबसे आगे है, जहां के 743 वीर जवानों ने तिरंगे की आन, बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर के अनुसार प्रदेश के शहीद जवानों में बिलासपुर के 149, चंबा के 48, हमीरपुर के 349, कांगड़ा के 743, कुल्लू के 14, लाहौल-स्पीति के 8, मंडी के 171, शिमला के 33, किन्नौर के 6, सिरमौर के 46, सोलन के 34 और ऊना के 137 जवान शामिल हैं. आंकड़े बताते हैं कि देश की सुरक्षा में हिमाचल के हर क्षेत्र का योगदान रहा है.