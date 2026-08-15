ETV Bharat / state

हिमाचल के 1738 वीर जवान देश पर कुर्बान, सबसे ज्यादा इस जिले के सपूतों ने दी शहादत

हिमाचल के 1738 वीर सपूतों की शहादत न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए हमेशा बनी रहेगी प्रेरणा.

1738 Himachal soldier martyred since independence
देश के लिए शहीद हुए हिमाचल के वीर सपूत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 6:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: आजादी के बाद करीब 80 साल के सफर में हिमाचल प्रदेश ने देश की रक्षा के लिए अपने हजारों वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान दिया है. प्रदेश के 1738 जवानों ने विभिन्न युद्धों, सैन्य अभियानों और ऑपरेशनों में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. इन वीर जवानों में हिमाचल के करीब हर जिले के देशभक्त शामिल हैं. हर जिले के जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लिए जान दी है.

कांगड़ा के हिस्से आए सबसे ज्यादा बलिदान

जिलेवार शहादत के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांगड़ा जिला सबसे आगे है, जहां के 743 वीर जवानों ने तिरंगे की आन, बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर के अनुसार प्रदेश के शहीद जवानों में बिलासपुर के 149, चंबा के 48, हमीरपुर के 349, कांगड़ा के 743, कुल्लू के 14, लाहौल-स्पीति के 8, मंडी के 171, शिमला के 33, किन्नौर के 6, सिरमौर के 46, सोलन के 34 और ऊना के 137 जवान शामिल हैं. आंकड़े बताते हैं कि देश की सुरक्षा में हिमाचल के हर क्षेत्र का योगदान रहा है.

HP MARTYRED SOLDIERS
शहीद कैप्टन सौरभ कालिया (ETV Bharat)
हिमाचल के जवानों का सर्वोच्च बलिदान
जिला शहीद
बिलासपुर 149
चंबा48
हमीरपुर349
कांगड़ा743
कुल्लू14
लाहौल-स्पीति8
मंडी171
शिमला33
किन्नौर6
सिरमौर46
सोलन 34
ऊना137
Source- हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर

इन युद्ध और अभियानों में शहीद हुए हिमाचल के सपूत

आजादी के बाद भारत को कई युद्धों और सैन्य अभियानों का सामना करना पड़ा, जिस दौरान देवभूमि व वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के कई जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए.

  • साल 1947 से 1949 तक पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 136 जवान शहीद हुए.
  • साल 1965 से 1967 के बीच पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में प्रदेश के 344 जवानों ने वीरगति प्राप्त की.
  • साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में हिमाचल के 259 वीर जवान देश के लिए कुर्बान हुए.
  • साल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत में हिमाचल के 49 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया.
  • साल 1987 में श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पवन के दौरान प्रदेश के 39 जवान शहीद हुए.
  • साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए ऐतिहासिक कारगिल युद्ध में हिमाचल के 57 वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया.
  • भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन पराक्रम में भी हिमाचल के 77 जवानों ने शहादत पाई.
  • जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन रक्षक में हिमाचल के 383 जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए.
  • विभिन्न अन्य सैन्य अभियानों में भी हिमाचल के 210 वीर जवानों ने बलिदान दिया.
HP MARTYRED SOLDIERS
शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा (ETV Bharat)

"आजादी से लेकर अब तक करीब 80 सालों में हिमाचल प्रदेश के 1738 जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं. समय-समय पर चलाए गए विभिन्न सैन्य अभियानों में प्रदेश के वीर जवानों ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया." - ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा, निदेशक, पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर

'1738 वीरों की शहादत, देश के लिए प्रेरणा'

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सैन्य परंपरा और वीरता देश के लिए गौरव का विषय है. हिमाचल प्रदेश के इन 1738 वीर सपूतों की शहादत न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी. इनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा, कर्तव्य और देशभक्ति की राह दिखाई है. देश हमेशा इन शहीदों के बलिदान को याद रखेगा.

HP MARTYRED SOLDIERS
शहीद कुलभूषण मांटा और शहीद पवन धंगल (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: Rambo of Indian Army: 80 देशों के सैन्य अफसर बुलाते थे कर्नल, करगिल में जुलू टॉप के हीरो, पढ़िए इंडियन आर्मी के रैंबो मेजर सुधीर की शौर्य गाथा

ये भी पढ़ें: हे सरकार, बरकरार है इंतजार, कारगिल बलिदानी सुनील के नाम पर सिर्फ प्रवेश द्वार ही तो मांगा था

ये भी पढ़ें: 48 घंटे बिना हिले-डुले छत पर लेटे रहे, आतंकी आए तो पल में ठोक दिया, पैंटागन में दिया लेक्चर, ऐसे थे इंडियन आर्मी के रैंबो मेजर सुधीर

TAGGED:

1738 HIMACHAL SOLDIER MARTYRED
HP MARTYRED SINCE INDEPENDENCE
INDEPENDENCE DAY 2026
हिमाचल के शहीद 1738 जवान
HP MARTYRED SOLDIERS OVER 80 YEARS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.