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UP के 18 शहरों में चलेंगी 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें; राजधानी को मिलेगी 300 बसों की सौगात

राजधानी को मिलेगी 300 बसों की सौगात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी के डेढ़ दर्जन शहरों में जल्द ही 1725 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा. अकेले लखनऊ शहर में 300 नई सिटी बसें चलाई जाएंगी. इसके लिए नए रूट तय करने का काम भी शुरू कर दिया गया है. वहीं, गोमती नगर में PPP मॉडल पर नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है. नगरीय परिवहन निदेशालय की तरफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोएडा प्राधिकरण, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, सहारनपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर के नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 1725 नई ईलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. प्रदेश के चिन्हित 18 शहरों में इन 1725 वातानुकूलित बसों का संचालन होगा. इसमें पर्यावरण विभाग के तह यूपी कैंप अथॉरिटी की तरफ से संचालित 500 बसें भी शामिल हैं. क्या कहते हैं सहायक निदेशक: नगरीय परिवहन निदेशालय के सहायक निदेशक एके सिंह ने बताया कि नई बसों के संचालन के लिए डिपो बनाने की आवश्यकता होती है. जमीन का आवंटन जहां पर नगर निगम या नगर पालिका है उसी की तरफ से होता है. नोएडा में प्राधिकरण की तरफ से जमीन उपलब्ध कराई जाती है. जिस शहर में जितनी बसें संचालन के लिए आवंटित की जाती हैं, वहां पर डिपो के लिए मानकों के अनुसार ही जगह की मांग की गई है. भूमि आवंटित होने पर बस डिपो का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा. कई शहरों में भूमि आवंटित हो गई है. कितनी बसें संचालित करने की तैयारी: लखनऊ में 300, कानपुर में 300, वाराणसी में 250, गोरखपुर में 150, मेरठ में 100, आगरा में 100, गाजियाबाद में 100, नोएडा (जेवर) सहित 100, मथुरा में वृंदावन 50, प्रयागराज में 50, अयोध्या में 50, अलीगढ़ में 25, फिरोजाबाद में 25, शाहजहांपुर में 25, बरेली में 25, मुरादाबाद में 25, सहारनपुर में 25, झांसी में 25 बसें संचालित की जाएंगी.