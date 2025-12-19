ETV Bharat / state

HRTC में भरे जाएंगे JOA-IT के 171 पद, 78 पीसमील श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का हुआ निर्णय

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ली HRTC निदेशक मंडल की बैठक.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी रही. उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमें राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप दैनिक वेतन 400 से बढ़ाकर 425 करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. वहीं रोजगार को लेकर भी बैठक में निर्णय हुआ है. निदेशक मंडल ने HRTC में JOA-IT के 171 पोस्ट भरने का फैसला हुआ. वहीं इस दौरान 78 पीसमील श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का भी फैसला लिया गया.

ये भी हुए कई निर्णय

निदेशक मंडल की बैठक में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में 250 डीजल बसें और 100 मिनी/मिडी बसें के रिटेंडर प्रक्रिया को 15 दिनों के अंदर करने का निर्णय लिया. वहीं, हरोली एवं नादौन में PPP मोड पर ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी. कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए रिवार्ड पॉलिसी लागू की जाएगी. इसके अलावा, सभी HRTC बसों में रियल-टाइम लोकेशन के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया.

3 फीसदी DA का भी लिया गया निर्णय

वहीं, पिछले कल भी हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक हुई. जिसमें (HRTC) के कर्मचारि 3 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) देने का निर्णय लिया गया था. इस फैसले से हजारों कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा. HRTC कर्मचारियों को ये 3 फीसदी महंगाई भत्ता 31 मार्च 2026 तक चार किस्तों में किया जाएगा. इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के छह महीने के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

