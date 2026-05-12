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2027 तक दिल्ली होगी नशामुक्तः LG ने की दिल्ली में पहला नार्कोटिक्स थाना बनाने की घोषणा, 72 करोड़ का ड्रग्स नष्ट

उपराज्यपाल ने पीएम मोदी के ड्रग फ्री इंडिया विजन व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है. एलजी ने दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि राजधानी को नशामुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों, नागरिकों व एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि ANTF पुलिस स्टेशन की स्थापना से ड्रग नेटवर्क पर और अधिक प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जा सकेगी.

उपराज्यपाल संधू ने कहा कि आज सिर्फ जब्त किए गए मादक पदार्थों को ही नहीं नष्ट किया गया, बल्कि उस पूरे नेटवर्क व मानसिकता को खत्म करने की कोशिश है जो युवाओं को बर्बाद कर रही है, परिवारों को कमजोर कर रही है और समाज के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी को वर्ष 2027 तक नशामुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन इवेंट आयोजित कर करीब 1700 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 72 करोड़ रुपये आंकी गई. इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि मंगलवार को जिन मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, उनमें 1610 किलोग्राम कैनबिस, 21 किलोग्राम चरस, 11 किलोग्राम हेरोइन, 591 ग्राम कोकीन, 21 किलोग्राम कैनबिस सैटिवा व 30 किलोग्राम अल्प्राजोलम टैबलेट थे. ये ड्रग्स क्राइम ब्रांच व दक्षिणी जिले द्वारा जब्त किए गए थे. दिल्ली पुलिस आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक चलाए जा रहे ड्रग डिस्ट्रक्शन अभियान के तहत कुल 46,500 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए जा चुके हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 13,830 करोड़ रुपये है.

इस साल ड्रग्स तस्करी में 1397 लोग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी (एएनटीएफ) देवेश चंद्रे श्रीवास्तव के मुताबिक इस वर्ष 2026 में 30 अप्रैल तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 1129 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही 1397 ड्रग तस्करों भी को गिरफ्तार किया गया है. वित्तीय जांच के दौरान 11.25 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई है. इसके अतिरिक्त PIT-NDPS एक्ट के तहत नौ ड्रग तस्करों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिनमें से दो को स्थानीय नेटवर्क तोड़ने के लिए चेन्नई जेल भेजा गया है. वहीं, 48 अन्य ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं.

वहीं, स्पेशल सीपी क्राइम (ANTF) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस ड्रग्स के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है. ऑपरेशन कवच समेत कई विशेष अभियानों के जरिए ड्रग तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि PIT-NDPS एक्ट मादक पदार्थों की तस्करी में बार-बार शामिल होने वाले अपराधियों के खिलाफ की जाने वाली एक निवारक निरोध कार्यवाही है. इसके तहत ड्रग तस्कर को एक साल तक बिना जमानत के जेल में रखा जा सकता है, जिससे नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ा जा सके.

नशा मुक्त दिल्ली में आमजन से सहयोग की अपील

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने MANAS पोर्टल का भी उल्लेख किया. यह पोर्टल जनवरी 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था. इसके तहत आम लोग हेल्पलाइन नंबर 1933 पर 24 घंटे गुप्त रूप से ड्रग तस्करों व नशे से जुड़े अपराधियों की जानकारी दे सकते हैं. सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाती है और उन्हें पुरस्कार भी दिया जा सकता है.

उपराज्यपाल संधू, पुलिस आयुक्त व अन्य पुलिस अधिकारियों ने लोगों से “Say No to Drugs, Yes to Life” और “मेरे सपनों की दिल्ली, नशामुक्त दिल्ली” जैसे संदेशों के जरिए नशे के खिलाफ अभियान में शामिल होने व सहयोग करने की अपील की.

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