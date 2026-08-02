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लातेहार में 1700 से अधिक अयोग्य कार्डधारी किए गए चिन्हित, दो दिनों में कार्ड सेरेंडर नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

लातेहार में 1,700 से ज़्यादा अयोग्य कार्डधारकों की पहचान की गई. इन कार्डधारकों को दो दिनों में राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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लातेहार: जिले में अयोग्य राशन कार्डधारियों पर जिला प्रशासन का सख्त रुख अपनाया है. जिले में 1700 से अधिक ऐसे राशन कार्डधारियों को चिन्हित किया गया है, जो इसके लिए योग्य नहीं हैं. चिन्हित राशन कार्डधारियों को जिला आपूर्ति विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दो दिनों के अंदर अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. अन्यथा उनसे अब तक उठाए गए पूरे राशन की कीमत वसूली की जाएगी.

जिले में राशन कार्डों का आंकड़ा

लातेहार जिले में कुल 1 लाख 42 हजार 138 राशन कार्ड धारी परिवार हैं, जिन्हें सरकारी योजना के तहत मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है. इनमें पीएचएच कार्ड धारी परिवारों की संख्या 1,27,940 है, जबकि अंत्योदय कार्ड धारी परिवारों की संख्या 14,198 है. इस प्रकार पूरे जिले में 6,79,874 लोगों को मुफ्त सरकारी राशन मिलता है. हालांकि इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो राशन कार्ड रखने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी का बयान (ETV BHARAT)

अयोग्य कार्डधारियों पर कार्रवाई शुरू

जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने का कार्य आरंभ कर दिया है. इसी कड़ी में प्रारंभिक चरण में कुल 1,702 कार्ड धारी परिवारों को चिन्हित किया गया है. इन सभी को दो दिनों के अंदर राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. यदि दो दिनों के अंदर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया गया तो बाद में उनके खिलाफ अब तक उठाए गए पूरे राशन का आकलन कर समतुल्य राशि की वसूली की जाएगी.

अयोग्य राशन कार्ड धारी स्वेच्छा से करें सरेंडर: अधिकारी

इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने बताया कि प्रारंभिक चरण में जिले में कुल 1,702 अपात्र राशन कार्ड धारी परिवारों को चिन्हित किया गया है और उन्हें नोटिस दिया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग राशन कार्ड धारण करने की पात्रता नहीं रखते हैं, वे तत्काल अपने राशन कार्ड को जिला आपूर्ति कार्यालय अथवा प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन सरेंडर करवा लें और डिलीट करवा लें.

अधिकारी का स्पष्ट संदेश

जो लोग स्वेच्छा से निर्धारित समय के अंदर अपने राशन कार्ड सरेंडर कर देंगे, उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. लेकिन जो लोग नोटिस के बावजूद कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी और पूरी राशि की वसूली भी की जाएगी.

अभी भी कई गरीब परिवार राशन कार्ड से वंचित

लातेहार जिले में अभी भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है. जब अयोग्य राशन कार्डधारियों के नाम सूची से डिलीट कर दिए जाएंगे, तब उन जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड बनाया जाएगा. जिला प्रशासन का यह अभियान पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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