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लातेहार में 1700 से अधिक अयोग्य कार्डधारी किए गए चिन्हित, दो दिनों में कार्ड सेरेंडर नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV BHARAT )