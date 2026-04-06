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बागपत में दुर्लभ प्रजाति के 170 तोते बरामद, राजस्थान से ला रहे थे, तीन तस्कर गिरफ्तार

सात कैरेट में तोतों को भरकर रखा गया था. ( Photo Credit; ETV Bharat )