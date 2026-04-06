ETV Bharat / state

बागपत में दुर्लभ प्रजाति के 170 तोते बरामद, राजस्थान से ला रहे थे, तीन तस्कर गिरफ्तार

बागपत पुलिस और एनिमल वेलफेयर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन्यजीव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है.

सात कैरेट में तोतों को भरकर रखा गया था.
सात कैरेट में तोतों को भरकर रखा गया था. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 3:42 PM IST

|

Updated : April 6, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत : पुलिस और एनिमल वेलफेयर की संयुक्त टीम की को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. टीम ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर मवीकलां टोल के पास एक टैक्सी कार से सात कैरेट्स में रखे दुर्लभ प्रजाति के 170 तोतों के चूजों को रेस्क्यू किया है. पुलिस ने मौके से तीन तस्करों को हिरासत में लिया है जबकि दो तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गए.

एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता के नेतृत्व में यह बड़ी कार्यवाही हुई. टीम द्वारा बिछाए गए जाल में संगठित रूप से पशु-पक्षियों की अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले तीन तस्कर धर दबोचे. राजस्थान के हनुमानगढ़ से ये तस्कर दुर्लभ प्रजाति के तोते (बच्चे) लेकर आ रहे थे.

दुर्लभ प्रजाति के 170 तोते बरामद. (Video Credit; ETV Bharat)

एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे बागपत पर लोनी की दिशा में जा रही एक टैक्सी को रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन तस्करों ने गाड़ी दौड़ा दी. टोल होने के कारण इन्हें पकड़ने में कामयाबी मिली, मौके से दो तस्कर भाग निकले.

टीम ने वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें सात कैरेट (पिंजरों) में बंद कुल 170 तोते के बच्चे बरामद हुए. सभी पक्षियों की हालत खराब बताई जा रही है. बरामद तोतों को सुरक्षित स्थान पर रखकर उनकी देखभाल की जा रही है.

टीम ने तोते के बच्चों को आहार देकर डॉक्टरी चेकअप भी करवाया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. बरामद सभी 170 तोतों को दिल्ली एनिमल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा.

एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने बताया, मुखबिर ने सूचना दी थी की कुछ व्यक्ति बड़े पैमाने पर तोतों की तस्करी करते हैं. आज हनुमानगढ़ राजस्थान से एक प्राइवेट गाड़ी में कुछ तोतो को लेकर तस्कर आएंगे. दिल्ली के जामा मस्जिद, बरेली और मुरादाबाद तोतों को ले जाना है.

पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई. बागपत टोल पर पुलिस ने घेराबंदी की. गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई तो वह भागने लगे. पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया. गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें सात कैरेट में रखे 170 ग्रीन तोते बरामद हुए.

तस्करों ने लोनी में गोदाम ले रखा था. तोतों को लोनी गोदाम में इकट्ठा करते और यहां से देश के विभिन्न राज्यों में इनको लेकर जाते. यह छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनको हर दो घंटे में फीड की जरूरत होती है. तोतों को इलाज और हिफाजत के लिए दिल्ली के संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में ले जाने की व्यवस्था की जा रही है.

यह भी पढ़ें : अमरोहा में दूल्हे को दोस्तों ने जमकर पीटा, पुलिस सुरक्षा में निकाह, जानिए किस बात को लेकर हुआ विवाद

Last Updated : April 6, 2026 at 4:27 PM IST

TAGGED:

170 RARE PARROTS RECOVERED
BAGHPAT NEWS
PARROT SMUGGLING IN BAGHPAT
बागपत में 170 तोते बरामद
BAGHPAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.