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गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद नहीं होगी शराब की 170 दुकानें, केवल ढंका जाएगा

30 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में सभी शराब और भांग की दुकानों को ढंकने का निर्णय लिया गया.

कांवड़ यात्रा
कांवड़ यात्रा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में 30 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आबकारी विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. यात्रा की पवित्रता और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए कावड़ मार्ग पर स्थित सभी शराब और भांग की दुकानों को ढंकने का निर्णय लिया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकान बंद नहीं रहेंगे बल्कि केवल बाहर से पूरी तरह से ढकी जाएगी. विभाग ने इसके लिए 6 विशेष निरीक्षण टीमें भी गठित की है जो व्यवस्था की निगरानी करेगी.

170 कावड़ मार्ग पर स्थित दुकानों को छंका जाएगा: गाजियाबाद जिले में कुल 481 शराब और भांग की दुकानें संचालित हैं. इनमें से 170 कांवड़ मार्ग पर स्थित है. जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान इन्हीं 170 दुकानों को बाहर से कपड़े और अन्य निर्धारित सामग्री से ढका जाएगा ताकि यात्रा मार्ग पर धार्मिक वातावरण बना रहे और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान हो सके.

कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद नहीं होगी शराब की 170 दुकानें (ETV Bharat)

सभी लाइसेंस धारकों को समय से अपनी दुकानों को ढंकने के आदेश: आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 170 दुकानों में से 77 देसी शराब की दुकान, 75 कंपोजिट शॉप, 11 मॉडल शॉप और 7 भाग की दुकान शामिल है. आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को समय से अपनी दुकानों को ढकने के निर्देश जारी किए हैं.मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग ने संचालकों को निर्देश दिए हैं कि 29 जुलाई 2026 की शाम तक कावड़ मार्ग पर स्थित सभी 170 दुकानों को पूरी तरह से ढंक दिया जाए. जिससे 30 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा के दौरान कहीं भी दुकान बिना ढंकी ना दिखाई दे. हालांकि, दुकानों का संचालन आबकारी विभाग और शासन के द्वारा लागू नियमों के अनुसार होगा. केवल उनकी बाहरी दृश्यता को पूरी तरह से ढंकने की व्यवस्था की जाएगी.

आबकारी विभाग ने छह विशेष टीम का किया गठन: कांवड़ मार्ग पर मदिरा की दुकान शत प्रतिशत ढंकी रही इसके लिए आबकारी विभाग ने छह विशेष टीम में गठित की हैं. प्रत्येक टीम अपने निर्धारित क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सभी दुकानें मानकों के अनुसार ढंकी हुई हो. यदि कोई दुकान पर बिना ढंकी मिली या निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

लाखों कांवड़िया गाजियाबाद से होकर करते हैं यात्रा: हर साल सावन के महीने के दौरान लाखों कांवड़िया हरिद्वार और अन्य गंगा घाटों से जल लेकर गाजियाबाद से होकर अपने कर्तव्य की ओर जाते हैं. इस दौरान प्रशासन का प्रयास रहता है कि कावड़ मार्ग पर धार्मिक वातावरण बना रहे. इसी उद्देश्य से पिछले वर्षों की तरह इस बार भी शराब और भांग की दुकान ढंकने की व्यवस्था की जा रही है.

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