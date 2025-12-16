ETV Bharat / state

नाथपा डैम से छोड़ा जाएगा पानी, सतलुज नदी के किनारे बसे इलाकों में चेतावनी

आखिर नाथपा डैम से पानी क्यों छोड़ा जा रहा है? एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा इसको लेकर क्या तैयारी की गई है?

Water Released From Nathpa Dam
नाथपा डैम से छोड़ा जाएगा पानी (@ NathpaDam)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:11 PM IST

रामपुर बुशहर: सतलुज नदी के किनारे बसे इलाकों के लिए बेहद जरूरी खबर है. नाथपा डैम से पानी छोड़े जाने को लेकर चेतावनी जारी की गई है. इस बाबत एसजेवीएन लिमिटेड सतलुज नदी के किनारे बसे इलाकों को आगाह कर दिया है. आखिर नाथपा डैम से कितना पानी और कब छोड़ा जाएगा, पानी क्यों छोड़ा जा रहा है, पानी छोड़े जाने के बाद किन इलाकों में खतरा है आइए हर एक सवाल का जवाब जानते हैं.

17 दिसंबर को नाथपा डैम से छोड़ा जाएगा पानी

एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. एसजेवीएन के अनुसार, नाथपा डैम पर रेडियल गेट्स के रखरखाव (मेंटेनेंस) कार्य के चलते 17 दिसंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक डैम से पानी छोड़ा जाएगा. इसको लेकर सतलुज नदी के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है.

कितना और क्यों छोड़ा जा रहा है पानी?

एसजेवीएन लिमिटेड के अनुसार, नाथपा डैम से बुधवार को रेडियल गेट्स के माध्यम से लगभग 170 क्यूसेक पानी सतलुज नदी में प्रवाहित किया जाएगा. डैम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह पानी तकनीकी रखरखाव और सुरक्षा कारणों से छोड़ा जा रहा है, ताकि रेडियल गेट्स की कार्यक्षमता की जांच और आवश्यक मरम्मत की जा सके. यह एक नियोजित प्रक्रिया है, लेकिन पानी की मात्रा अधिक होने के कारण नदी के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है.

Water Released From Nathpa Dam
नाथपा डैम से छोड़ा जाएगा पानी (@ NathpaDam)

किस नदी पर बना है डैम?

नाथपा डैम सतलुज नदी पर बना हुआ है. सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और शिमला जिलों से होकर बहती है और आगे चलकर बिलासपुर, ऊना जिले से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है. ऐसे में नदी के किनारे बसे निचले इलाकों, पुलों के आसपास, नदी घाटों और कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में अस्थायी बाढ़ या तेज बहाव का खतरा बना रह सकता है.

कहां-कहां से होकर गुजरती है नदी?

डैम प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति पर नज़र रखने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं. संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है और नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस एवं आपदा प्रबंधन इकाइयों को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

क्या डैम प्रबंधन की तैयारी?

एसजेवीएन लिमिटेड ने संबंधित क्षेत्र के लोगों, मछुआरों, पशुपालकों और पर्यटकों से अपील की है कि निर्धारित समय अवधि के दौरान सतलुज नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, नदी पार करने या उसके निकट जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव किया जा सके.

नाथपा डैम से छोड़ा जाएगा 170 क्यूसेक पानी

"नाथपा डैम पर रेडियल गेट्स के मेंटेनेंस का काम बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक किया जाएगा. इसलिए नाथपा डैम से रेडियल गेट्स के जरिए 170 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. इससे नदी का पानी का लेवल काफी बढ़ जाएगा. इसलिए, सतलुज नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है." - SJVN लिमिटेड, NJHPS, नाथपा डैम

