बाथरूम में हुई थी 17 साल के किशोर की अचानक मौत, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

इंदौर के ऋषभ पंडित की अचानक मौत की वजह आई सामने, सामान्य से बड़ा था दिल, इतनी सी उम्र में नसों में थी ब्लॉकेज

17 YR OLD DIED OF BIG HEART
ऋषभ पंडित की अचानक मौत की वजह आई सामने (Etv Bharat & Getty Images)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 10:49 AM IST

Updated : December 29, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
इंदौर : अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाले ऋषभ पंडित की मौत ने क्षेत्र ही नहीं पूरे इंदौर में सनसनी फैला दी थी. 17 वर्षीय किशोर की नहाते वक्त बाथरूम में गिरकर मौत हो गई थी. वहीं परिजनों ने जब उसका पोस्टमॉर्टम करवाया तो पता चला कि 17 साल के ऋषभ का बड़ा दिल ही मौत की वजह बन गया, इसके साथ ही उसकी नसों में तीन ब्लॉकेज भी थे. डॉक्टर्स ने माना की इन्हीं सभी वजहों से नहाने के दौरान उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई.

बाथरूम में मुंह के बल गिरा था ऋषभ

मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के वैशाली नगर में रहने वाले ऋषभ पंडित का है. ऋषभ रोज की तरह घर के बाथरूम में नहाने गया था लेकिन इसी दौरान जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आया तो मां कमरे में गई. वहां का मंजर देख मां के पैरों तले जमीन खिसक गई. ऋषभ मुंह के बल बाथरूम में गिरा हुई था. आनन-फानन में उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. किशोर की इतनी कम उम्र में कैसे मौत हो गई, इसके लिए परिजनों ने पोस्टमॉर्टम करवाने का निश्चय किया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए.

Indore 17yr old died due to heart failure
मृतक ऋषभ पंडित (Etv Bharat)

ऋषभ का दिल दे गया धोखा

अन्नपूर्णा थाना पुलिस के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि मृतक ऋषभ पंडित की उम्र 17 साल थी लेकिन उसका वजन तकरीबन 150 किलो से ज्यादा था. ऋषभ को मोटापे की वजह से दिल में तीन ब्लॉकेज भी आ गए थे लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी. वह सामान्य जीवन जीता रहा लेकिन मोटापे के कारण ही संभवतः उसके दिल का साइज भी कुछ बड़ा हो गया था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ के दिल का साइज तकरीबन 300 ग्राम था वहीं इस उम्र में आमतौर पर सामान्य व्यक्ति का दिल का ढाई सौ ग्राम के आसपास होना चाहिए.

एसीपी शिवेंदु जोशी के अनुसार '' 17 साल के किशोर का पोस्टमॉर्टम करवाया दिया गया है और संभवत हार्ट अटैक आने के कारण बाथरूम में वह गिर गए और इसी दौरान उनकी मौत हो गई.'' वहीं हार्ट स्पेशलिस्ट विनीत पांडे ने कहा, '' आमतौर पर नई उम्र के युवक अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जिस तरह से 17 साल का बच्चा ऊपरी तौर पर तो सामान्य था लेकिन जब उसकी जांच हुई तो इस तरह की समस्याएं निकलकर आई, जो काफी गंभीर थी. ऐसे में बच्चों पर माता-पिता को विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उनके वजन को नियंत्रित करना चाहिए.

HEART ENLARGEMENT DANGERS
INDORE 17YR OLD DIED
MADHYA PRADESH NEWS
HEART ATTACK IN TEENAGERS
17 YR OLD DIED OF BIG HEART

