ETV Bharat / state

बरेली में जन्मदिन पार्टी में चाकूबाजी, किशोर की मौत; मामूली कहासुनी में कर दी गई हत्या

बरेली में जन्मदिन पार्टी में चाकूबाजी, किशोर की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: शीशगढ़ थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. गोकुलपुर गांव में सोमवार की रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद में 17 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर ने किशोर के गले पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजन उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उसकी मौत हो गई.

सीओ मीरगंज अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 12 अक्टूबर को थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम गोकुलपुर से सूचना मिली कि दो युवकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में अर्जुन (17) नामक किशोर की चाकू लगने से मृत्यु हो गई है.