बरेली में जन्मदिन पार्टी में चाकूबाजी, किशोर की मौत; मामूली कहासुनी में कर दी गई हत्या
गांव में तनाव का माहौल है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 1:01 PM IST
बरेली: शीशगढ़ थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. गोकुलपुर गांव में सोमवार की रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद में 17 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर ने किशोर के गले पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजन उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उसकी मौत हो गई.
सीओ मीरगंज अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 12 अक्टूबर को थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम गोकुलपुर से सूचना मिली कि दो युवकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में अर्जुन (17) नामक किशोर की चाकू लगने से मृत्यु हो गई है.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल उर्फ नितिन पुत्र धर्मेंद्र को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया.
हत्या की वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. मृतक की पहचना अर्जुन (17) पुत्र चंद्रसेन, निवासी गोकुलपुर के तौर पर हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, आरोपी और मृतक के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान आरोपी विशाल ने अर्जुन के गले पर चाकू से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरातफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल अर्जुन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा.
घटना की जानकारी मिलते ही सीओ बहेड़ी समेत देवरनियां और शाही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, दोनों पक्षों के बीच तनाव की आशंका को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
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