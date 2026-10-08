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दिल्ली में चलती बस में नाबालिग से दरिंदगी मामले में आरोप तय, ड्राईवर और कंडक्टर पर चलेगा POCSO के तहत मुकदमा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक बस में 17 वर्षीय नाबालिग से दरिंदगी मामले के दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल जज सोनम गुप्ता ने 24 अक्टूबर को पीड़िता के बयान दर्ज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने बस के ड्राईवर और कंडक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जी) और 6 के अलावा भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 70(2), 87, 127(2), 137(2) और धारा 3(5) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. इसके पहले 29 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बस के ड्राईवर का नाम कुलदीप है, जबकि कंडक्टर का नाम संदीप है.