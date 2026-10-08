दिल्ली में चलती बस में नाबालिग से दरिंदगी मामले में आरोप तय, ड्राईवर और कंडक्टर पर चलेगा POCSO के तहत मुकदमा
दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बस को तिमारपुर की पार्किंग में खोज निकाला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
Published : October 8, 2026 at 5:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक बस में 17 वर्षीय नाबालिग से दरिंदगी मामले के दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल जज सोनम गुप्ता ने 24 अक्टूबर को पीड़िता के बयान दर्ज करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने बस के ड्राईवर और कंडक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जी) और 6 के अलावा भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 70(2), 87, 127(2), 137(2) और धारा 3(5) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. इसके पहले 29 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बस के ड्राईवर का नाम कुलदीप है, जबकि कंडक्टर का नाम संदीप है.
दिल्ली पुलिस ने 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, है जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 50 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. इस मामले में कश्मीरी गेट मेट्रो थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. घटना 4 अगस्त की है, जब पीड़िता के साथ बस के कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरु कर दिया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो कंडक्टर ने जान से मारने की धमकी दी.
बस के ड्राईवर औ कंडक्टर ने पीड़िता के साथ दरिंदगी करने के बाद उसे आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास बस से उतार दिया. दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बस को तिमारपुर की पार्किंग में खोज निकाला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. बस को जांच के लिए जब्त किया गया था. ये मामला अगस्त के आखिर में सामने आया.
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