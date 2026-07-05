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बदायूं में 17 साल की प्रेमिका की हत्या, प्रेमी की शादी का कर रही थी विरोध, उसी के दुपट्टे से कस दिया गला

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बदायूं : थाना बिल्सी क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी. प्रेमिका का शव गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गया. लड़की काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. शनिवार शाम खेत में लड़की का शव मिला. मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. पूछताछ की जा रही है 17 वर्षीय किशोरी ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की थी. शनिवार को साइकिल से लगभग सुबह 10:15 बजे अपने कॉलेज टीसी लेने गए थी. लेकिन घर नहीं लौटी. घरवालों को चिंता हुई. उन्होंने किशोरी की तलाश शुरू की. शाम को शव गन्ने के खेत में मिला. गन्ने के खेत में ले जाकर की हत्या. (Video Credit; Police Media cell)