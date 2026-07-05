बदायूं में 17 साल की प्रेमिका की हत्या, प्रेमी की शादी का कर रही थी विरोध, उसी के दुपट्टे से कस दिया गला
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. प्रेमी की दूसरी जगह शादी तय हुई थी. प्रेमिका इसका विरोध कर रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 4:18 PM IST
बदायूं : थाना बिल्सी क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी. प्रेमिका का शव गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गया. लड़की काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. शनिवार शाम खेत में लड़की का शव मिला. मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. पूछताछ की जा रही है
17 वर्षीय किशोरी ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की थी. शनिवार को साइकिल से लगभग सुबह 10:15 बजे अपने कॉलेज टीसी लेने गए थी. लेकिन घर नहीं लौटी. घरवालों को चिंता हुई. उन्होंने किशोरी की तलाश शुरू की. शाम को शव गन्ने के खेत में मिला.
परिजनों ने खुद एक युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया, किशोरी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन उसकी शादी दूसरी जगह तय हो गई थी. वह किशोरी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था.
इस बात को लेकर दोनों में कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था. किशोरी उसे धमकी दे रही थी कि उसकी शादी दूसरी जगह नहीं होने देगी. इससे गुस्से में शनिवार को किशोरी को पकड़ लिया और उसके दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद गन्ने के खेत में शव को फेंक कर फरार हो गया.
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोप है कि हत्याकांड में आरोपी जोगिंद्र का पिता भी शामिल है. मामले में पुलिस ने आरोपी जोगिंद्र को हिरासत में लिया है. रविवार को किशोरी के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया.
एसपी ग्रामीण हिरदेश कठेरिया ने बताया, शनिवार देर रात बिल्सी थाना क्षेत्र इलाके के गांव में एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी. पुलिस ने वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है. गांव के ही सजातीय युवक की किशोरी से पहले से बातचीत होती थी. युवक की किसी और जगह शादी तय हो गई थी. इसके कारण दोनों में विवाद हुआ. आरोपी ने किशोरी को खेत में ले जाकर हत्या कर दी. अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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