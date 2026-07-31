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कोटा में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत, वीडियो बनाते समय हादसा या आत्महत्या ? पुलिस जांच में जुटी

​कोटा में 12वीं की 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई.

महावीर नगर थाना
महावीर नगर थाना (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 8:20 AM IST

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कोटा : शहर के महावीर नगर थाना इलाके में एक संदिग्ध परिस्थिति में 17 वर्षीय एक किशोरी की मौत का मामला आया है. हैरानी की बात यह है कि घटना के समय किशोरी अपने मोबाइल पर एक वीडियो बना रही थी. यह वीडियो आत्महत्या करने जैसा है, इस पूरे मामले में यह भी सामने आया है कि मृतका हाल ही में 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुई थी और फिलहाल अपने परीक्षा परिणाम (Result) का इंतजार कर रही थी. किशोरी का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन पिछले 10 से अधिक वर्षों से कोटा में ही बस गया था. किशोरी के पिता का पहले ही निधन हो चुका है और उसकी मां मजदूरी करके अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थीं.

​इस पूरे मामले पर महावीर नगर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह सौदा का कहना है कि थाना इलाके की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा के संबंध में जानकारी मिली थी. घटना के वक्त किशोरी घर पर अकेली थी. उसका भाई ट्यूशन गया हुआ था और मां किसी काम से बाहर थीं. जब भाई घर लौटा, तब इस हादसे का पता चला. आनन-फानन में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

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बालिका के मोबाइल में एक वीडियो मिला है. ऐसे में यह देखा जा रहा है कि वह लाइव वीडियो बनाकर यह घटनाक्रम तो नहीं कर रही थी. इस मामले में यह भी देखा जा रहा है कि वह केवल प्रयास कर रही हो और गलती से घटनाक्रम हो गया हो. थानाधिकारी हरेंद्र सिंह सौदा का कहना है कि इस मामले में छात्रा के मोबाइल को भी जप्त कर लिया गया है. इसकी विस्तृत जांच की जा रही है, जिसके बाद ही घटनाक्रम के संबंध में पुख्ता जानकारी मिल पाएगी.

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17 वर्षीय छात्रा मौत
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