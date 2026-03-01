ETV Bharat / state

धमतरी में 17 साल की लड़की ने दी जान, लोगों ने कुछ देर पहले मोबाइल पर बात करते देखा

लड़की सुभाष नगर की रहने वाली थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती मोबाइल पर बात करते हुए पानी टंकी पर चढ़ी थी. कुछ देर बाद गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, युवती को जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है.

धमतरी: रविवार को एक नाबालिग ने अपनी जान दे दी. इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि शहर के कांटा तालाब स्थित सुभाष नगर में रविवार शाम को ये घटना हुई. 17 साल की लड़की की गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

धमतरी के सुभाष नगर में एक लड़की ने अपनी जान दे दी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के बाद होगा खुलासा

पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है. युवती के मोबाइल की भी जांच की जा रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि 17 साल की लड़की ने आत्महत्या की है. जांच के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी.

स्थानीय लोगों का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी टंकी के आस पास नगर निगम ने कोई सुरक्षा नहीं की है. टंकी पर चढ़ने से रोकने के लिए किसी प्रकार का सुरक्षा घेरा या प्रतिबंधात्मक व्यवस्था नहीं की गई है. घटना के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठ रही है.

