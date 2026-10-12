औरैया में घर के अंदर 17 वर्षीय किशोरी का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:17 AM IST
औरैया: बेला थाना क्षेत्र के सेहमऊ गांव में रविवार देर शाम एक 17 वर्षीय किशोरी का शव घर के अंदर मिलने से परिवार में मातम छा गया. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल किशोरी की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है.
पुलिस के अनुसार, सेहमऊ गांव निवासी सुरेश चंद्र कुशवाहा की 17 वर्षीय बेटी कुमारी शिल्पी की मौत की सूचना रविवार शाम करीब छह बजे थाना बेला पुलिस को मिली थी.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए आवश्यक कार्रवाई पूरी की.
पुलिस ने शव को नीचे उतरवाने के बाद पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि शिल्पी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और उसका इलाज बरेली से चल रहा था.
हालांकि, किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई. इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर रही है.
थाना बेला के प्रभारी निरीक्षक अमर बहादुर सिंह ने बताया कि किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई जारी है.
यह भी पढ़ें: औरैया में डांडिया नाइट में बीजेपी विधायक गुड़िया कठेरिया ने किया डांस, बोलीं- हर साल होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम
यह भी पढ़ें: औरैया में डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, आक्रोशित परिजनों ने लगाया जाम, चार लोगों पर एफआईआर दर्ज कर अस्पताल हुआ सीज