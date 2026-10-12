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औरैया में घर के अंदर 17 वर्षीय किशोरी का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

औरैया में किशोरी का मिला शव ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: बेला थाना क्षेत्र के सेहमऊ गांव में रविवार देर शाम एक 17 वर्षीय किशोरी का शव घर के अंदर मिलने से परिवार में मातम छा गया. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल किशोरी की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है.



पुलिस के अनुसार, सेहमऊ गांव निवासी सुरेश चंद्र कुशवाहा की 17 वर्षीय बेटी कुमारी शिल्पी की मौत की सूचना रविवार शाम करीब छह बजे थाना बेला पुलिस को मिली थी.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए आवश्यक कार्रवाई पूरी की.