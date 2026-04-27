बिहार में किशोर का बेरहमी से किया कत्ल, पेचकश घोंपकर ले ली जान
17 वर्षीय किशोर की आम के बागीचे से पुलिस ने शव बरामद किया है. मामले की तफ्तीश की जा रही है. पढ़ें खबर
Published : April 27, 2026 at 3:09 PM IST
मधुबनी : बिहार के मधुबनी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. बाबूबरही थाना क्षेत्र के पिरही गांव में एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या से सनसनी फैल गई है. आम के बगीचे से किशोर का शव बरामद किया गया है.
मधुबनी में हत्या : मृत किशोर की पहचान प्रिंस मिश्रा के रूप में हुई. घटना की सूचना मिलते ही बाबूबरही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है.
हत्या का कारण स्पष्ट नहीं : प्रिंस मिश्रा का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. हत्या के पीछे का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है. पुलिस बारीकी से हर पहलू से पर जांच कर रही है. घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर आम के बागीचे से लाश मिली है.
मौके से क्या-क्या बरामद हुए? : घटनास्थल से गांजा, गुल की चार खाली बॉटल, चिलम, ब्लेड, पेचकश, चप्पल, खून से लथपथ शर्ट और झोला मिला है. चेहरे पर पेचकश घोंपने के निशान हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि किशोर की हत्या कर शव को दूर ले जाकर सड़क किनारे बगीचा में फेंक दिया गया है.
''ग्रामीणों से पता चला है कि लड़का सूखा नशा करता था. दोस्तों के साथ नशा करने के दौरान उसकी हत्या की गई है, मामला को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है. एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों को एकत्रित कर चुकी है. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है.''- राहुल कुमार, थाना अध्यक्ष, बाबूबरही
सिर पर पेचकश से प्रहार कर हत्या! : थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि मृतक के चेहरे पर खून लगा हुआ था, शायद सिर पर पेचकश से प्रहार कर उसकी हत्या की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी. मिली जानकारी के अनुसार मृतक तीन भाई है. मृतक के पिता भैंस की खरीद बिक्री का काम करते हैं.
पहले भी हो चुका है मर्डर : बता दें कि करीब एक साल पहले इसी गांव में करीब 12-13 साल के एक किशोर की इसी तरह हत्या हुई थी. हत्या के बाद विभिन्न प्रकार की चर्चाएं की जा रही हैं. इस हत्या में भी दोस्तों की भूमिका है. हत्या के पीछे सूखा नशा का कारण हो सकता है. फिलहाल पुलिस बारीकी से हर पहलू पर जांच कर रही है.
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