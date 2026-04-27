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बिहार में किशोर का बेरहमी से किया कत्ल, पेचकश घोंपकर ले ली जान

मधुबनी : बिहार के मधुबनी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. बाबूबरही थाना क्षेत्र के पिरही गांव में एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या से सनसनी फैल गई है. आम के बगीचे से किशोर का शव बरामद किया गया है.

मधुबनी में हत्या : मृत किशोर की पहचान प्रिंस मिश्रा के रूप में हुई. घटना की सूचना मिलते ही बाबूबरही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है.

हत्या का कारण स्पष्ट नहीं : प्रिंस मिश्रा का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. हत्या के पीछे का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है. पुलिस बारीकी से हर पहलू से पर जांच कर रही है. घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर आम के बागीचे से लाश मिली है.

मौके से क्या-क्या बरामद हुए? : घटनास्थल से गांजा, गुल की चार खाली बॉटल, चिलम, ब्लेड, पेचकश, चप्पल, खून से लथपथ शर्ट और झोला मिला है. चेहरे पर पेचकश घोंपने के निशान हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि किशोर की हत्या कर शव को दूर ले जाकर सड़क किनारे बगीचा में फेंक दिया गया है.

''ग्रामीणों से पता चला है कि लड़का सूखा नशा करता था. दोस्तों के साथ नशा करने के दौरान उसकी हत्या की गई है, मामला को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है. एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों को एकत्रित कर चुकी है. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है.''- राहुल कुमार, थाना अध्यक्ष, बाबूबरही