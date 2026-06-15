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चमोली में कैल नदी में डूबने से 17 साल के लड़के की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

चमोली: देवाल विकासखंड के अंतर्गत कैल नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई. हादसे के बाद गांव समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कैल नदी में डूबा आयुष: जानकारी के मुताबिक, सोमवार यानी 15 जून को दोपहर करीब 3 बजे हाट कल्याणी गांव के तीन युवक नहाने के लिए कैल नदी पहुंचे थे. इसी दौरान नदी में बने एक गहरे तालाबनुमा हिस्से में नहाते समय 17 वर्षीय आयुष परिहार पुत्र गजेंद्र सिंह परिहार अचानक पानी में डूबने लगा. जिसे देख साथ गए अन्य युवकों के होश फाख्ता हो गए. उनके शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद किशोर को नदी से बाहर निकाला गया.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: इसी बीच घटना की सूचना तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को दी गई. सूचना मिलते ही देवाल पुलिस चौकी प्रभारी संदीप देवरानी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. गंभीर हालत में किशोर को 108 एंबुलेंस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.