ETV Bharat / state

चमोली में कैल नदी में डूबने से 17 साल के लड़के की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

चमोली के देवाल विकासखंड में कैल नदी में दोस्तों के साथ नहाने गया था 17 साल के लड़का, गहरे पानी डूबने से गई जान

BOY DROWNED IN KAIL RIVER
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 15, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: देवाल विकासखंड के अंतर्गत कैल नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई. हादसे के बाद गांव समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कैल नदी में डूबा आयुष: जानकारी के मुताबिक, सोमवार यानी 15 जून को दोपहर करीब 3 बजे हाट कल्याणी गांव के तीन युवक नहाने के लिए कैल नदी पहुंचे थे. इसी दौरान नदी में बने एक गहरे तालाबनुमा हिस्से में नहाते समय 17 वर्षीय आयुष परिहार पुत्र गजेंद्र सिंह परिहार अचानक पानी में डूबने लगा. जिसे देख साथ गए अन्य युवकों के होश फाख्ता हो गए. उनके शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद किशोर को नदी से बाहर निकाला गया.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: इसी बीच घटना की सूचना तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को दी गई. सूचना मिलते ही देवाल पुलिस चौकी प्रभारी संदीप देवरानी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. गंभीर हालत में किशोर को 108 एंबुलेंस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

"शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए शव को उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग भेजा जा रहा है."- विनोद चौरसिया, थराली थानाध्यक्ष

वहीं, आयुष के निधन पर परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जबकि, हाट कल्याणी गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है. गौर हो कि बीती 24 मई को भी कर्णप्रयाग क्षेत्र में एक किशोरी नहाते वक्त डूब गई थी, जिससे उनकी मौत हुई थी. जहां गांधीनगर निवासी अमृता पुत्री मनोज कुमार (उम्र 15 वर्ष) पिंडर नदी में नहा रही थी. तभी अचानक उसका पैर फिसला और नदी की तेज धारा में बहकर डूब गई. जिससे उसकी जान चली गई थी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CHAMOLI BOY DROWNED
HAT KALYANI VILLAGE BOY DIED
चमोली कैल नदी में किशोर डूबा
चमोली डूबने से लड़के की मौत
BOY DROWNED IN KAIL RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.