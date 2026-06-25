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मेरठ में 17 वर्षीय किशोर ने की आत्महत्या; परिजन बोले- ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दी जान

मृतक के भाई का आरोप है कि साकिब किसी लड़की के ब्लैकमेल करने से परेशान था.

मेरठ में 17 वर्षीय किशोर ने की आत्महत्या.
मेरठ में 17 वर्षीय किशोर ने की आत्महत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 6:48 AM IST

2 Min Read
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मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोर की डेडबॉडी मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक साप्ताहिक बाजारों में कपड़े की दुकान लगता था. इसी महीने एक महिला ने उस पर रेप का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था. पुलिस के मुताबिक उसने सुसाइड किया है. वहीं, मृतक के परिजनों का आरोप है कि कुछ लोग उसे काफी समय से ब्लैकमेल कर रहे थे. इसकी वजह से रेप का मुकदमा भी लिखा गया था.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के अटेरना गांव के नजदीक 17 वर्षीय किशोर का शव मिला. कुछ ही देर में उसकी पहचान कर ली गई. मृतक का नाम साकिब था. परिवार वाले उसकी उम्र 17 वर्ष बता रहे हैं. साकिब पेंठ बाजारों में कपड़े की दुकान लगाता था.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. साथ ही सीओ भी मौके पर पहुंचे. मौके पर एक तमंचा बरामद हुआ है. साथ में मोबाइल फोन भी वहां से बरामद हुआ है.

एसपी देहात ने अभिजीत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला है. वहीं, मृतक साकिब के परिजनों का मानना है कि साकिब ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के संपर्क में था.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि डेड बॉडी के पास से मिले मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग मिली है. इसमें उसने अपने किसी दोस्त को फोन करके रात में किसी समय आत्मघाती कदम उठाने की बात कही थी. ऐसे में प्रथम दृष्टया यह बात ही उजागर हो रही है कि यह मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या है.

हालांकि पुलिस की जानकारी के मुताबिक, साकिब के विरुद्ध ब्रह्मपुरी थाने में हाल ही में एक तहरीर दी गई थी. साकिब के परिजनों का मानना है कि उसे बहला फुसलाकर महिला ने बुलाया था और फिर उसकी हत्या करा दी. फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले में पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों ने युवक के आत्महत्या करने की तहरीर दी है. मृतक के भाई का आरोप है कि साकिब किसी लड़की के ब्लैकमेल करने से परेशान था. लड़की और उसके घरवालों ने मेरठ के थाने में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने मानसिक तनाव में आत्महत्या की है.

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