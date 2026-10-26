गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खबर: 17 वार्डों को जलभराव से मिलेगी निजात, सीएम योगी इस दिन देंगे बड़ी सौगात
495.24 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई गोड़धोइया नाला परियोजना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:57 PM IST
गोरखपुर: महानगर में जलभराव और सीवेज प्रबंधन की वर्षों पुरानी समस्या से जल्द ही निजात मिल जाएगी. यहां 495.24 करोड़ रुपये की लागत वाली गोड़धोइया नाला परियोजना पूरी हो चुकी है. इससे शहर के उत्तरी क्षेत्र के 17 वार्डों में जलभराव की परेशानी से राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी एक नवंबर को इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही, दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे.
गोड़धोइया नाला परियोजना के तहत 9.25 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण किया गया है. 17.50 किलोमीटर इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन बिछाई गई है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है.
उपेक्षा से बाहर आया गोड़धोइया नाला
गोड़धोइया नाला गोरखपुर के सबसे पुराने नालों में से एक है. कई दशकों तक यह उपेक्षा और गंदगी का पर्याय बना रहा. अतिक्रमण के कारण इसका अस्तित्व संकट में पहुंच गया था. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से इसका कायाकल्प हो पाया है. कार्यदायी संस्था जल निगम (शहरी) के अधिशासी अभियंता पकंज कुमार के अनुसार, 495.24 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 7.75 किलोमीटर लंबा पक्का नाला और 1.50 किलोमीटर लंबा कच्चा नाला बनाया गया है. 38 एमएलडी क्षमता का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 61 एमएलडी क्षमता का एक मेन पंपिंग स्टेशन और 14 ब्रिज/कल्वर्ट का निर्माण कराया गया है. साथ ही, 17.50 किलोमीटर इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन भी बिछाई गई है.
इन वार्डों में जलभराव की समस्या से मिलेगी राहत
गोड़धोइया नाला परियोजना के पूरा होने से गोरखपुर महानगर के उत्तरी क्षेत्र के 17 वार्डों में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी. इन वार्डों में बाबा राघव दास नगर, चरगांवा, अशोक नगर, शिवपुर, तुलसीराम पश्चिमी, शहीद शिव सिंह छेत्री नगर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नगर, हरसेवकपुर, विश्वकर्मापुरम बौलिया, शालिग्राम नगर, लोहियानगर, कृष्णानगर, शाहपुर, मैत्रीपुरम, शक्तिनगर, रामजानकी नगर और विष्णुपुरम शामिल हैं.
भूजल की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद
महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने गोड़धोइया नाला परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का बेहतरीन मॉडल बताया है. महापौर के अनुसार, इससे जलभराव की समस्या से राहत मिल रही है और गंदे सीवेज जल के शोधन से जलजनित बीमारियों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सीवेज को सीवर लाइन के माध्यम से सीधे एसटीपी तक पहुंचाकर शोधित करने से भूगर्भ जल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
फेज-2 का भी शिलान्यास
जानकारी के मुताबिक, गोड़धोइया नाला परियोजना के लोकार्पण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके फेज-2 का शिलान्यास भी करेंगे. दूसरे चरण में 93.72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत नाले के 1.50 किलोमीटर लंबे कच्चे हिस्से को आरसीसी निर्माण के माध्यम से पक्का कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त, गोड़धोइया नाले के अंतिम छोर पर स्थित बिछिया रेलवे कॉलोनी में 38 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी तक पहुंचने के लिए अभी एक संकरा रास्ता है. भविष्य में इसके बंद होने की संभावना को देखते हुए नाले के समानांतर एसटीपी तक पहुंचने के लिए 1.50 किलोमीटर लंबे एप्रोच मार्ग का प्रावधान किया जा रहा है.
नाले के दोनों तरफ पक्की सड़क
बताया गया कि गोड़धोइया नाला परियोजना के साथ क्षेत्र में आवागमन को बेहतर बनाने की भी तैयारी है. नाले के दोनों तरफ पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है. सड़क निर्माण पर करीब 68 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
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