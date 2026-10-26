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गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खबर: 17 वार्डों को जलभराव से मिलेगी निजात, सीएम योगी इस दिन देंगे बड़ी सौगात

17 वार्डों को जलभराव से मिलेगी निजात ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: महानगर में जलभराव और सीवेज प्रबंधन की वर्षों पुरानी समस्या से जल्द ही निजात मिल जाएगी. यहां 495.24 करोड़ रुपये की लागत वाली गोड़धोइया नाला परियोजना पूरी हो चुकी है. इससे शहर के उत्तरी क्षेत्र के 17 वार्डों में जलभराव की परेशानी से राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी एक नवंबर को इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही, दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे.

17 वार्डों को जलभराव से मिलेगी निजात (Photo Credit; ETV Bharat) गोड़धोइया नाला परियोजना के तहत 9.25 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण किया गया है. 17.50 किलोमीटर इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन बिछाई गई है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है.