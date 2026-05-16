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कानपुर में सड़क पर उतरे प्रशासनिक और पुलिस अफसर; 17 वाहन सीज, 74 का काटा चालान

एसडीएम अबिचल प्रताप सिंह ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

कानपुर में सड़क पर उतरे प्रशासनिक और पुलिस अफसर.
कानपुर में सड़क पर उतरे प्रशासनिक और पुलिस अफसर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 12:00 PM IST

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कानपुर: घाटमपुर क्षेत्र में शुक्रवार रात को राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं खनन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा सघन सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान ओवरलोड, बिना नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई.

संयुक्त टीमों द्वारा कुल 101 वाहनों पर कार्रवाई की गई. परिवहन एवं खनन विभाग की ओर से 7 वाहन स्वामियों के खिलाफ ओवरलोड, टैक्स, परमिट, लाइसेंस तथा प्रेशर हॉर्न संबंधी अनियमितताओं में कार्रवाई करते हुए लगभग चार लाख 48 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. पुलिस विभाग द्वारा 17 वाहन सीज किए गए और 74 वाहनों का चालान किया गया.

एसडीएम अबिचल प्रताप सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. ओवरलोडिंग और यातायात नियमों की अनदेखी न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है. आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

एक ओर जहां जिला प्रशासन के अफसरों ने ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की. वहीं, क्षेत्रीय लोगों का यह भी कहना था जब अफसरों द्वारा लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है.

यातायात विभाग के पुलिसकर्मी रोजाना फील्ड पर मौजूद रहते हैं. इसके बाद भी ओवरलोडिंग वाहनों का संचालन कैसे हो जाता है? कुछ समय पहले भी घाटमपुर में प्रशासनिक अफसरों ने कई वाहन स्वामियों के वाहनों को सीज किया था. लाखों रुपए का जुर्माना वसूला था.

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