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नान और एफसीआई में 17,413 मीट्रिक टन चावल जमा करना बाकी, लापरवाही पर ब्लैक लिस्ट की होगी कार्रवाई

खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि मिलर्स को चावल के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि परिवहन की कमी के कारण चावल जमा करने में देरी न हो. खाद्य अधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय में चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स के मामले में जांच की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित मिलर्स को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने ETV भारत को बताया कि जिले के 29 मिलर्स के पास नान और एफसीआई में करीब 17,413 मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष है. सभी मिलर्स को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शेष चावल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर माह तक शत-प्रतिशत चावल जमा कराया जाए. इसके लिए प्रत्येक मिलर्स की शेष मात्रा के आधार पर प्रतिदिन और साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और खाद्य विभाग द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी.

बलौदा बाजार: NAN और FCI में चावल जमा करने में हो रही देरी को लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सख्त रुख दिखाया है. जिले के 29 मिलर्स के पास अभी करीब 17,413 मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष है. कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब चावल जमा करने में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गुरुवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों और जिले के मिलर्स की बैठक लेकर चावल जमा करने की प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रत्येक मिलर्स से देरी के कारणों की जानकारी ली और आगामी अक्टूबर माह तक शत-प्रतिशत चावल जमा करने के निर्देश दिए.





''29 मिलर्स पर बाकी है 17,413 मीट्रिक टन चावल''

बैठक में सामने आया कि जिले के 29 मिलर्स द्वारा अभी तक नान एवं एफसीआई में लगभग 17,413 मीट्रिक टन चावल जमा किया जाना बाकी है. चावल जमा करने की धीमी गति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और मिलर्स को समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए. कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिन मिलर्स के पास जितनी मात्रा में चावल जमा करना शेष है, उसके अनुसार उन्हें अपनी कार्ययोजना तैयार करनी होगी। अब किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं होगी.





अक्टूबर तक शत-प्रतिशत चावल जमा करने के निर्देश

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सभी संबंधित मिलर्स को निर्देश दिया कि वे आगामी अक्टूबर माह तक नान और एफसीआई में शेष पूरा चावल जमा करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई मिलर्स निर्धारित समय में चावल जमा नहीं करता है या जानबूझकर लापरवाही करता है तो उसके विरुद्ध जांच होगी. जांच में लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मिलर्स को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.





''हर मिलर्स का बनेगा रोज और साप्ताहिक लक्ष्य''

बैठक में कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मिलर्स के पास बची हुई चावल की मात्रा के आधार पर दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया जाए. इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारी नियमित रूप से यह मॉनिटरिंग करेंगे कि संबंधित मिलर्स निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक चावल जमा कर रहा है या नहीं. कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सिर्फ लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी नियमित समीक्षा भी की जाए और जिन मिलर्स की प्रगति धीमी है, उनके खिलाफ समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए.





''चावल के परिवहन के लिए पर्याप्त वाहन लगाने होंगे''

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मिलर्स को चावल जमा करने के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन मिलर्स के पास जितनी मात्रा में चावल शेष है, उसके अनुपात में पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की जाए. वाहनों की कमी को चावल जमा करने में देरी का कारण नहीं बनने दिया जाएगा. मिलर्स को अपने शेष चावल की मात्रा के अनुसार परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए.





''खाद्य विभाग करेगा सख्त मॉनिटरिंग''

कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चावल जमा करने की पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाए. प्रत्येक मिलर्स की प्रगति का रिकॉर्ड तैयार किया जाए और निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक जमा की गई मात्रा की नियमित समीक्षा की जाए. कुलदीप शर्मा ने कहा कि शासन की व्यवस्था के तहत मिलर्स की जिम्मेदारी है कि वे तय समय-सीमा में चावल जमा करें. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.





बैठक में अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में खाद्य अधिकारी पुनित वर्मा, डीएमओ सहित खाद्य विभाग के अन्य अधिकारी और जिले के मिलर्स मौजूद रहे. अधिकारियों ने मिलर्स से चावल जमा करने की वर्तमान स्थिति और आ रही व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी भी ली. जिला प्रशासन की नजर अक्टूबर तक चावल जमा करने के लक्ष्य पर रहेगी. 29 मिलर्स के पास शेष 17,413 मीट्रिक टन चावल को समय-सीमा में जमा कराने के लिए विभाग ने निगरानी और लक्ष्य आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है.

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