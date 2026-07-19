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आकांक्षा योजना का कमाल, NEET 2026 में झारखंड के सरकारी स्कूलों के 17 छात्रों ने पाई सफलता

झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षा योजना के तहत कोचिंग किए सरकारी स्कूलों के 17 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा 2026 में सफलता पाई है.

NEET UG 2026 RESULT
आकांक्षा कार्यक्रम के तहत नीट-2026 परीक्षा में सफल छात्र-छात्राएं (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी राज्य स्तरीय आकांक्षा योजना ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित इस निशुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम के 17 विद्यार्थियों ने NEET-2026 परीक्षा में सफलता हासिल की है. इन छात्रों ने बेहतर परसेंटाइल के साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अपनी जगह बनाई है. जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन मेधावी छात्रों के लिए नई उम्मीद जगी है.

2016-17 में शुरू की गई थी आकांक्षा योजना

आकांक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2016-17 में की गई थी. इस योजना के तहत जैक बोर्ड से उत्तीर्ण मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, अध्ययन सामग्री और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है. यही कारण है कि हर साल इस योजना के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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नीट 2026 परीक्षा पास सभी विद्यार्थियों की तस्वीर (ईटीवी भारत)

17 विद्यार्थियों ने पाई सफलता

इस वर्ष सफल छात्रों में अंजलि महतो ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.79 परसेंटाइल हासिल की और ऑल इंडिया रैंक 4029 प्राप्त की. वहीं हिमांशु राज ने 99.60 परसेंटाइल के साथ 7669 रैंक हासिल किया. इसके अलावा जीतू यादव, रोहन कुजूर, नितेश कुमार महतो, सेजल राज चंद्रा, काजल कुमारी, किरण कुमारी, खुशी कुमारी, खुशबू कुमारी, रीत कुमार ठाकुर, अमर मुर्मू, सूर्यकांत उरांव, सृष्टि कुमारी, विवेक कुमार मंडल, विनोद चिक बराइक और ममता कुमारी ने भी परीक्षा में सफलता प्राप्त की.

सरकार का कहना है कि जहां निजी कोचिंग संस्थानों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, वहीं आकांक्षा योजना के तहत विद्यार्थियों को रहने, खाने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिल रहा है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने कहा कि आकांक्षा योजना के विद्यार्थियों की यह सफलता पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. सभी सफल छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं. राजेश प्रसाद ने कहा यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम बन रही है.

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