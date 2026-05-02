नैनीताल जिले के 17 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस, मनमानी पर हुआ एक्शन, 15 दिन का अल्टीमेटम
नैनीताल जिले के 17 प्राइवेट स्कूलों को नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 2, 2026 at 3:50 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 17 विद्यालयों को नोटिस जारी किया है. आरोप है कि ये स्कूल एनसीईआरटी के अलावा महंगी किताबें अनिवार्य कर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रहे थे. मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 15 दिन के भीतर जवाब और सुधार के निर्देश दिए हैं, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
नैनीताल जिले में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा हल्द्वानी, रामनगर और भीमताल क्षेत्र के 17 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है. जांच में सामने आया कि कई निजी स्कूल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त महंगी निजी प्रकाशनों की किताबें छात्रों पर थोप रहे थे.
इतना ही नहीं, कुछ स्कूलों द्वारा अभिभावकों को विशेष दुकानों से ही किताबें और शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाए जाने की शिकायतें भी मिली हैं. इससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ रहा था. प्रशासन ने इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, सीबीएससी गाइडलाइन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन मानते हुए सख्त रूख अपनाया है.
नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यालय 15 दिन के भीतर संशोधित बुक लिस्ट जारी करें, जिसमें केवल आवश्यक और एनसीईआरटी आधारित पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाए. इसके साथ ही स्कूलों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी विशेष वेंडर या दुकान से खरीदारी की अनिवार्यता तुरंत समाप्त करें और अपनी वेबसाइट पर बुक लिस्ट और फीस संरचना सार्वजनिक करें.
यदि अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क लिया गया है, तो उसका समायोजन या रिफंड भी सुनिश्चित किया जाए. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ मान्यता निलंबन, जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 15 दिन बाद संयुक्त जांच समिति द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी.
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