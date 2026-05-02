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नैनीताल जिले के 17 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस, मनमानी पर हुआ एक्शन, 15 दिन का अल्टीमेटम

नैनीताल जिले के 17 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस, ( PHOTO-ETV Bharat )