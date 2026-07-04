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खेरागढ़ थाना बवाल मामला: 18 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, पूर्व चेयरमैन समेत 17 दोषियों को 7-7 साल की सजा

आगरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार पालीवाल ने 18 साल पुराने बहुचर्चित खेरागढ़ बवाल में पूर्व चेयरमैन समेत 17 आरोपियों को दोषी ठहराया है. एडीजे राजीव कुमार पालीवाल ने शनिवार को सभी दोषियों को सात-सात की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. इसके साथ ही इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया.

दरअसल, 2008 में बहुचर्चित खेरागढ़ थाना में बवाल, आगजनी और पथराव हुआ था, जिसमें वार्षिक होली मेले के दौरान पान की दुकान पर एक युवक ने युवती पर पान थूक दिया था. इस पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद गिरफ्तार युवक को छुड़ाने के लिए तत्कालीन पूर्व चेयरमैन अनिल गर्ग उर्फ अन्नी ने समर्थकों के साथ खेरागढ़ थाना में हंगामा किया था. पुलिस पर आरोपी छोड़ने का दबाव बनाया था.

जब पुलिस ने आरोपी नहीं छोड़ा तो भीड़ उग्र हो गई और थाने पर हमला बोल दिया था. उस दौरान थाना में जमकर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें पुलिस के कई वाहनों को आग लगा दी गई थी. वहीं, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. कस्बा में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी. हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी.



