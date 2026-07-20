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कांकेर में तीन परिवारों के 17 लोगों ने मूल धर्म में की वापसी

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ग्राम तुडगे में रविवार को तीन परिवारों के कुल 17 सदस्यों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की है. पारंपरिक रीति-रिवाजों और पूजा-अर्चना के साथ आयोजित कार्यक्रम में समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही.

तुडगे गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में गांव के गायता, पटेल, समाज प्रमुखों और ग्रामीणों की उपस्थिति में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर तीन परिवारों के 17 सदस्यों का पारंपरिक विधि-विधान से स्वागत किया गया. तिलक लगाकर, पुरुषों को सफेद साफा बांधकर और पुष्पमाला पहनाकर उन्हें समाज में पुनः शामिल किया गया.

गांव के गायता पटेल ने पूजा अर्चना कर की घर वापसी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति देवेन्द्र टेकाम ने कहा कि अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों से जुड़े रहना समाज की मजबूती के लिए आवश्यक है. उन्होंने समाज की रीति-नीति का पालन करने, आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता बनाए रखने का आह्वान किया.

तुडगे गांव में 17 लोगों ने की घर वापसी (ETV Bharat Chhattisgarh)

3 परिवार के घर वापसी पर गांव के गायता, पटेल, समाज प्रमुख और जनप्रतिनिधियों ने ससम्मान स्वागत कर मूल धर्म में सम्मिलित किया -देवेंद्र टेकाम, जिला पंचायत सदस्य

समाज और जनप्रतिनिधियों के बीच 3 परिवारों की घर वापसी

परिवारों की घर वापसी के दौरान समाज के वरिष्ठजनों ने आने वाली पीढ़ियों तक पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को पहुंचाने पर भी जोर दिया. कार्यक्रम में गोंडवाना समाज के पदाधिकारी, ग्राम पटेल, गायता, मांझी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ.