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अमेठी में मेले में खस्ता खाने से 17 लोग बीमार; 10 वयस्क और 7 बच्चों का इलाज जारी, अब इन पर FIR की तैयारी

मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ( Photo credit: ETV Bharat )

अमेठी : जिले के तिलोई क्षेत्र के कोटवा गांव में लगे मेले में खस्ता खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. उल्टी-दस्त की शिकायत पर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल 17 लोगों का उपचार जारी है, जबकि अन्य को घर भेज दिया गया है. घटना ने मेले में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंशुमान सिंह ने बताया कि जिले के तिलोई ग्राम सभा कोटवा गांव में मेला लगा हुआ था. मेले में कुछ लोगों ने खस्ता खाया था, जिसके बाद लगभग सौ से अधिक लोगों को उल्टी-दस्त शुरू हो गया. उन्होंने बताया कि 10 वयस्क और 7 बच्चों की हालत खराब होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.