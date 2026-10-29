अमेठी में मेले में खस्ता खाने से 17 लोग बीमार; 10 वयस्क और 7 बच्चों का इलाज जारी, अब इन पर FIR की तैयारी
सीएमओ अंशुमान सिंह ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है. सभी लोग खतरे से बाहर हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 9:27 PM IST
अमेठी : जिले के तिलोई क्षेत्र के कोटवा गांव में लगे मेले में खस्ता खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. उल्टी-दस्त की शिकायत पर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल 17 लोगों का उपचार जारी है, जबकि अन्य को घर भेज दिया गया है. घटना ने मेले में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंशुमान सिंह ने बताया कि जिले के तिलोई ग्राम सभा कोटवा गांव में मेला लगा हुआ था. मेले में कुछ लोगों ने खस्ता खाया था, जिसके बाद लगभग सौ से अधिक लोगों को उल्टी-दस्त शुरू हो गया. उन्होंने बताया कि 10 वयस्क और 7 बच्चों की हालत खराब होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए. स्वास्थ विभाग की ओर से शिविर कैंप लगाकर बच्चों की निगरानी की जा रही है. सीएमओ अमेठी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई की चिकित्सक टीम भी मौके पर मौजूद है. सीएमओ ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है. सभी लोग खतरे से बाहर हैं. 10 व्यस्क और 7 बच्चों का इलाज चल रहा है, बाकी को घर भेज दिया गया है.
मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू ने बताया कि जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित की है. जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
दुकानदार व सप्लायर के खिलाफ एक्शन : मेले में खस्ता और चाट खाने से लोगों के बीमार होने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. जिलाधिकारी ने गुरुवार को अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों का हाल चाल लिया और बेहतर इलाज का निर्देश दिया. इस मामले में दो दुकानदारों और सप्लायर्स के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीज स्वस्थ हैं. चिकित्सकों द्वारा उनका समुचित उपचार किया जा रहा है. अस्पताल में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है.
मरीजों से मुलाकात के बाद संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा आवश्यकतानुसार सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने बताया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की आशंका को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों एवं सप्लायर के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है.
अमेठी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किया प्रतिष्ठान का निरीक्षण : तिलोई तहसील क्षेत्र के कोटवा गांव में लोगों के बीमार होने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच तेज कर दी है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशुन चौहान ने प्रकरण की जांच के दौरान संबंधित दुकानदारों एवं खाद्य तेल के आपूर्तिकर्ता के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान तेल के दो नमूने संग्रहित किए गए, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशुन चौहान के अनुसार, जांच के दौरान मौके पर जानकारी मिली कि घटना वाले दिन मोहित ने कोटवा गांव में खस्ता और चाट का ठेला लगाया गया था. खाद्य पदार्थों का सेवन करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की शिकायत सामने आई थी. प्रकरण की जांच के क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मटेरवा गांव पहुंचकर प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर खस्ता उपलब्ध नहीं मिला, जबकि खस्ता तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला तेल पाया गया.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तेल का नमूना संग्रहित कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. जांच के दौरान प्रतिष्ठान पर खाद्य लाइसेंस भी नहीं पाया गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खराब चाट एवं खस्ता खिलाने के प्रकरण में दो लोगों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है.
जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान की ओर से तेल अमेठी से खरीदने की जानकारी दी गई. इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उस प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया और वहां से तेल का नमूना संग्रहित किया. खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, दोनों प्रतिष्ठानों से संग्रहित नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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