परिवहन विभाग में 17 यात्री कर अधिकारियों-6 RI का ट्रांसफर; लखनऊ में प्रदीप यादव की तैनाती
एक पीटीओ को लखनऊ में तैनाती दी गई है. मथुरा से एक आरआई का ट्रांसफर करके लखनऊ भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 11:07 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी के तहत परिवहन विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें यात्री कर अधिकारी और आरआई शामिल हैं. लखनऊ से तीन यात्री कर अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि एक पीटीओ को लखनऊ में तैनाती दी गई है. मथुरा से एक आरआई का ट्रांसफर करके लखनऊ भेजा गया है.
मोटर यान निरीक्षक प्रदीप यादव को लखनऊ आरटीओ कार्यालय में तैनाती दी गई है. वर्तमान में मथुरा में मोटरयान निरीक्षक के पद पर तैनात थे. मोटर यान निरीक्षक सुरेंद्र कुमार को सिद्धार्थ नगर से हटाकर बागपत में तैनाती दी गई है.
मोटर यान निरीक्षक राज भूषण को प्रयागराज से ट्रांसफर कर गाजीपुर भेजा गया है. हमीरपुर में तैनात मोटर यान निरीक्षक गिरीश चंद्र को हरदोई आरटीओ कार्यालय में आरआई के रूप में तैनाती दी गई है.
मोटर यान निरीक्षक संतोष कुमार पटेल को जालौन से हटकर उन्नाव का आरआई बनाया गया है. मोटर यान निरीक्षक अखिलेश यादव को फिरोजाबाद आरटीओ कार्यालय से हटाकर कन्नौज आरटीओ कार्यालय में आरआई के पद पर तैनाती दी गई है. मोटर यान निरीक्षक प्रमोद कुमार गौतम को गाजियाबाद से हटाकर फिरोजाबाद आरटीओ कार्यालय में आरआई के पद पर तैनाती दी गई है.
ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लखनऊ आरटीओ कार्यालय में तैनात तीन यात्री कर अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. इनमें आभा त्रिपाठी को लखनऊ से आगरा, एसपी देव को हमीरपुर और अनीता वर्मा को चंदौली का यात्री कर अधिकारी बनाया गया है.
इटावा में तैनात विवेक सिंह को लखनऊ का यात्री कर अधिकारी बना दिया गया है. आजमगढ़ में तैनात यात्री कर अधिकारी विक्रांत सिंह को रायबरेली में तैनाती दी गई है. रायबरेली में तैनात यात्री कर अधिकारी राजेश सिंह कुशवाहा को महाराजगंज में यात्री कर अधिकारी के पद पर तैनाती दी गई है.
यात्री कर अधिकारी चंदन पांडेय को हमीरपुर से ट्रांसफर कर बांदा में तैनाती दी गई है. यात्री कर अधिकारी मानवेंद्र प्रताप सिंह को कानपुर नगर से हटाकर औरैया में तैनात किया गया है. यात्री कर अधिकारी विकास अस्थाना को बुलंदशहर से ट्रांसफर कर आगरा में तैनात किया गया है.
यात्री कर अधिकारी विजय किशोर आनंद को गोरखपुर से हटाकर आगरा में तैनाती दी गई है. आशुतोष कुमार उपाध्याय को हापुड़ से हटाकर गाजियाबाद में यात्री कर अधिकारी बनाया गया है.
यात्री कर अधिकारी रामसागर को प्रयागराज से हटाकर फतेहपुर में तैनाती दी गई है. यात्री कर अधिकारी प्रीति पांडेय को मेरठ से हटाकर फिरोजाबाद में तैनात किया गया है. यात्री कर अधिकारी विनय कुमार पांडेय को जालौन से हटाकर उन्नाव में तैनात किया गया है.
महेश कुमार वर्मा को श्रावस्ती से हटाकर कानपुर नगर में तैनाती दी गई है. आनंद राय कुरील को औरैया से हटाकर जालौन भेजा गया है. उन्नाव में तैनात यात्री कर अधिकारी शैपहर किदवई को परिवहन आयुक्त मुख्यालय में तैनाती दी गई है.
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