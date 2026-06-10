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बहराइच: रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 17 लोग घायल, थानाध्यक्ष ने देवदूत बनकर बचाई यात्रियों की जान

अमरोहा में भी सड़क हादसा, अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, 8 लोग घायल

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बहराइच: रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 17 लोग घायल, थानाध्यक्ष ने देवदूत बनकर बचाई यात्रियों की जान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 3:05 PM IST

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बहराइच: सीतापुर-बहराइच हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. इनमें से दो यात्रियों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. दुर्घटना के बाद मौके पर काफी समय तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. घटना की सूचना मिलते ही एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, घटना हरदी थाना क्षेत्र के गदामार इलाके की है, जहां लखनऊ से बहराइच आ रही रोडवेज बस और बहराइच से लखनऊ जा रहे भूसी लदे ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बस में सवार करीब 17 लोग घायल हो गए. वहीं, ट्रक में सवार खलासी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

मेडिकल कॉलेज में तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि कुल 17 घायलों को लाया गया है, जिसमें 21 वर्षीय हंसराज पुत्र सालिक राम, 42 वर्षीय पप्पू पुत्र साबिर अली, 21 वर्षीय सत्यदेव शर्मा पुत्र राजकुमार, 25 वर्षीय अवधेश कुमार, 25 वर्षीय लवलेश, 55 वर्षीय बेचन, 45 वर्ष से राकेश, 24 वर्षीय सोना पाल, 50 वर्षीय रामकली, 55 वर्षीय सालिक राम पाल, 32 वर्षीय भुवनेश्वर, 40 वर्षीय महेंद्र कुमार, 16 वर्षीय आदित्य, 19 वर्षीय शिवम, 22 वर्षीय प्रमोद और 60 वर्षीय निर्मला रोडवेज बस पर सवार थे. ये सभी लखनऊ से बहराइच आ रहे थे. रास्ते में बस और ट्रक की टक्कर से हादसे का शिकार हो गए.

घटना की खबर मिलते ही हरदी थाना अध्यक्ष आलोक सिंह मौके पर पहुंच गए. उन्होंने खुद लोगों के साथ मिलकर घायलों को गोदी में उठाकर सुरक्षित निकाला और एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज भिजवाया. इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि घायलों में 42 वर्षीय पप्पू और 25 वर्षीय सत्यदेव की हालत गंभीर होने पर इन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. एसओ आलोक सिंह ने बताया कि सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है. वहीं, एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल पहुंचकर घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए.

अमरोहा में भी सड़क हादसा, 8 लोग घायल

इधर अमरोहा जनपद में भी सड़क हादसा हो गया है, जहां बुधवार को हसनपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां सभी का इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. हसनपुर सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया है कि फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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