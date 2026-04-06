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मेरठ में 17 करोड़ के GST फ्रॉड का खुलासा, गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही.

17 crore gst fraud exposed in meerut gang member arrested
मेरठ में 17 करोड़ के GST फ्रॉड का खुलासा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 7:46 AM IST

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मेरठ: जिले में 17 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड का पुलिस ने खुलासा किया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में आरोपी वसीम अकरम उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है. वसीम अकरम गाजियाबाद जिले के मुरादनगर का रहने वाला है. उससे पूछताछ की जा रही है. थाना ब्रह्मपुरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.



एसपी क्राइम अविनाश कुमार के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई शैल कंपनियां संचालित की थी. फर्जी बिलिंग के जरिए ये सरकार को चूना लगा रहे थे. इस बारे में अपराध शाखा ने जानकारी जुटाई है. जांच में सामने आया है कि फर्जी फर्मों के जरिए बिना किसी वास्तविक व्यापार के फर्जी बिलिंग की गई. इसके बाद जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया. इस गिरोह ने सरकार को करीब 17 करोड़ रुपए का चूना लगाया है. इस मामले में अपराध शाखा मेरठ द्वारा थाना ब्रहमपुरी में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है.


उन्होंने बताया कि जांच में ये बात प्रकाश में आई है कि मुख्य अभियुक्त इकबाल पुत्र महबूब अंसारी है. वह झारखण्ड का रहने वाला है. उसने आरोपी वसीम अकरम और अपने साथियो के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फर्जी फर्मों के जरिए सरकार को चूना लगाया है. करीब 17 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि इन आरोपियों ने पहुंचाई है.

आरोपियों के द्वारा फर्जी आधार और पैन कार्ड के माध्यम से कंपनियां बनाई गईं. फर्जी जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए. ई-वे बिल में हेराफेरी एवं सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से व्यापक स्तर पर कर चोरी की गई. पूरे मामले की जांच की जा रही है. मेरठ की क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी वसीम अकरम को गिरफ्तार कर लिया है. गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.



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