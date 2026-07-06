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पटना में अवैध हथियारों के साथ 17 अपराधी गिरफ्तार, जमीन कब्जाने की साजिश नाकाम

पटना : बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी बैरिया बस स्टैंड के समीप एक जमीन पर अवैध कब्जे की योजना बना रहे थे. समय रहते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी साजिश को विफल कर दिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 11 का गंभीर आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई : जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात रामकृष्णानगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बैरिया बस स्टैंड के पास 21 कट्ठा और 16 कट्ठा जमीन पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ असामाजिक एवं पेशेवर अपराधी अवैध हथियारों के साथ जमा हुए हैं. सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद एस डीपीओ -2, रंजन कुमार सदर, पटना के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

बरामद हथियार (ETV Bharat)

गिरफ्तारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ? : गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और कुल 17 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से तीन देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, एक स्कॉर्पियो, एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक एक्सयूवी-500 वाहन, 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया.

''रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई जारी है.''- शैलजा, सिटी एसपी पूर्वी, पटना