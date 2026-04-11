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रतलाम के इन बेचिराग गांवों में कोई रहता नहीं, फिर सरकार यहां क्यों करा रही जनगणना?

दरअसल इन बेचिराग गांव की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जनगणना के दौरान हर उस राजस्व ग्राम को जनगणना इकाई माना गया है जो रिकॉर्ड में दर्ज है. रतलाम ग्रामीण एसडीम विवेक सोनकर ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उन गांवों को बेचिराग गांव कहा जाता है जो कभी आवाज हुआ करते थे. लेकिन अब वहां से लोग आसपास या किसी बड़े कस्बे में शिफ्ट हो गए हैं. हालांकि कृषि भूमि यहां मौजूद है जो इस गांव के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है.

अकेले रतलाम जिले में एक दर्जन से अधिक ऐसे गांव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जहां वर्तमान में कोई आबादी निवास नहीं करती है. ऐसे गांव को बेचिराग गांव कहा जाता है. लेकिन इन गांवों को भी जनगणना में जनगणना ब्लॉक में शामिल किया गया है.

रतलाम: भारत में जनगणना 2026 की शुरुआत हो चुकी है. इस जनगणना में हर उस व्यक्ति और मकान को गणना में लिया जाएगा जो भारत देश के भूभाग पर निवास करता है. जनगणना की तैयारी इस स्तर की है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बेचिराग गांव जहां अब कोई आबादी निवास नहीं करती है. इन गांवों को भी जनगणना में शामिल किया जाएगा.

इसलिए ऐसे गांव जहां कोई चिराग नहीं जलता इन्हें बेचिराग गांव कहा जाता है. क्योंकि इन गांवों को कई वर्षों पूर्व तय किया गया था और वर्तमान में खेतों पर भी कई कच्चे और पक्के स्ट्रक्चर बन चुके हैं और लोग ऐसे स्थानों पर पुनः निवास भी करने लगे हैं. इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में ये ग्राम भले ही शून्य आबादी वाले गांव हों लेकिन जनगणना में इन गांवों और यहां बने कच्चे-पक्के स्ट्रक्चर को शामिल किया गया है.

रतलाम जिले का भू-अभिलेख (ETV Bharat)

जानिए कौन-कौन से हैं यह बेचिराग गांव, जो बन गए इतिहास

रतलाम जिले में ऐसे कुल 17 बेचिराग गांव हैं जहां राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई आबादी निवास नहीं करती है. आलोट तहसील में बागली नवेली और मिठनगढ़ में कोई आबादी अब निवास नहीं करती है. ताल तहसील में शमीमाबाद और जावरा तहसील में कुम्हारी, मिंडाखेड़ा और जुझारपुरा सहित तीन बेचिराग गांव हैं. सैलाना में तलाईपाड़ा, ढोल और बाजना तहसील में अंबापाड़ा खुर्द गांव बेचिराग हैं.

रतलाम जिले के 17 बेचिराग गांव (ETV Bharat)

रतलाम ग्रामीण तहसील क्षेत्र में केवल एक गांव रंजीतपुर में शून्य आबादी है. वहीं, सर्वाधिक बेचिराग गांव रतलाम शहर तहसील क्षेत्र में आते हैं. जहां सुराखेड़ी, हापुड़खेड़ी, आसुंदिया, डेरी और भंवरगड़ी गांव हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में शून्य आबादी वाले गांव हैं.

बहरहाल जनगणना में इन शून्य आबादी वाले गांवों को इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान स्थिति में कृषि भूमि और खेतों पर भी लोगों ने कच्चे पक्के स्ट्रक्चर बनाए हैं और वहां निवास करने लगे हैं. एसडीएम विवेक सोनकर ने बताया कि बेचिराग गांव की सूची 60 वर्ष पुरानी है. वर्तमान में बढ़ रहे जनसंख्या घनत्व और खेतों पर भी कृषकों द्वारा घर बना लेने की वजह से अब कुछ गांव बेचराग नहीं रहे हैं.