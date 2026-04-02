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राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 का आगाज, 540 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा

उद्घाटन करते खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव ( Etv Bharat )