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चंडीगढ़ के कलाग्राम में 16वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज़, "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की दिखी झलक

चंडीगढ़ के कलाग्राम में 16वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज़ ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : कलाग्राम में शुक्रवार को दस दिवसीय 16वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का रंगारंग आगाज हुआ. प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने नगाड़ा बजाकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों की कला, संस्कृति और परंपराओं को एक मंच पर लाने वाला यह मेला ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना का बेहतरीन उदाहरण है.

"लोकल फॉर वोकल" : उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस मेले में देशभर के दस्तकार अपने हस्तनिर्मित उत्पादों के साथ पहुंचे हैं. वहीं, विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी लोक कलाओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए मेले को खास बना रहे हैं. उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने शहरवासियों और मेले में आने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी क्षमता के अनुसार यहां से हस्तशिल्प उत्पाद जरूर खरीदें. इससे दस्तकारों और कारीगरों को आर्थिक संबल मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री के ‘लोकल फॉर वोकल’ के विचार को भी मजबूती दी जा सकती है.