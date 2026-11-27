चंडीगढ़ के कलाग्राम में 16वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज़, "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की दिखी झलक
चंडीगढ़ के कलाग्राम में 16वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज हुआ है. प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया.
Published : November 27, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 8:27 PM IST
चंडीगढ़ : कलाग्राम में शुक्रवार को दस दिवसीय 16वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का रंगारंग आगाज हुआ. प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने नगाड़ा बजाकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों की कला, संस्कृति और परंपराओं को एक मंच पर लाने वाला यह मेला ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना का बेहतरीन उदाहरण है.
"लोकल फॉर वोकल" : उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस मेले में देशभर के दस्तकार अपने हस्तनिर्मित उत्पादों के साथ पहुंचे हैं. वहीं, विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी लोक कलाओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए मेले को खास बना रहे हैं. उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने शहरवासियों और मेले में आने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी क्षमता के अनुसार यहां से हस्तशिल्प उत्पाद जरूर खरीदें. इससे दस्तकारों और कारीगरों को आर्थिक संबल मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री के ‘लोकल फॉर वोकल’ के विचार को भी मजबूती दी जा सकती है.
250 कलाकारों की प्रस्तुति : गुलाबचंद कटारिया ने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य की सराहना करते हुए कहा कि इन संस्थानों के माध्यम से नई पीढ़ी को देश की विविध सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाया जा रहा है. मेले के उद्घाटन समारोह का प्रमुख आकर्षण करीब 250 कलाकारों की सामूहिक कोरियोग्राफिक प्रस्तुति रही. कोरियोग्राफर सुशील शर्मा के निर्देशन में कलाकारों ने देश के अलग-अलग राज्यों के लोक और शास्त्रीय नृत्यों को एक मंच पर प्रस्तुत किया. कथक, रौफ, जमाकड़ा, कोली, पाइका, कालबेलिया, घूमर और भांगड़ा सहित कई पारंपरिक नृत्य शैलियों ने दर्शकों को देश की सांस्कृतिक विविधता से रूबरू करवाया.
दर्शकों ने सराहा : गोवा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा और पंजाब की लोक नृत्य प्रस्तुतियों ने मंच पर अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराओं की झलक दिखाई. अंतिम प्रस्तुति में सभी नृत्य शैलियों का संगम देखने को मिला, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा.
साध्वी दीदी पूर्णिमा के भजनों से भक्तिमय हुआ माहौल : सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ समारोह में आध्यात्मिक संगीत का रंग भी देखने को मिला. साध्वी दीदी पूर्णिमा बरसाने वाली ने राधा-कृष्ण के भजनों से श्रोताओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया. उनके भजनों के दौरान दर्शक भी सुर से सुर मिलाते नजर आए और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.
लखविंदर वडाली की सूफी प्रस्तुति रहेगी खास : मेले के दूसरे दिन शनिवार को सूफी गायक लखविंदर वडाली अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. इसके अलावा सुबह 11 बजे से विभिन्न लोक प्रस्तुतियां होंगी. बाजीगरों के करतब भी मेले में आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे.
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