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कैसे मनेगी दीवाली-छठ? बिहार में 167 कर्मचारियों की नौकरी खत्म, 8 महीना काम कराया, फिर बिना वेतन हटाया

मोतिहारी डीईओ कार्यालय में कर्मचारी ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में एक साथ 167 कर्मचारियों की नौकरी चली गयी. ये सभी कर्मचारी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं, जो सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन काम संभालने का काम करते हैं. इन कर्मियों का आरोप है कि, इनसे 8 महीने तक काम कराया गया, लेकिन कभी वेतन नहीं दिया गया. अब एक निर्देश जारी कर सीधे नौकरी से हटा दिया गया है.

क्या है मामला?

दरअसल, कर्मचारियों का कहना है कि, सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर ICT लैब की स्थापना की गई थी, ताकि छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके. आरोप है कि इन इंस्ट्रक्टरों से करीब आठ महीने तक विद्यालयों में ड्यूटी कराई गई, लेकिन इसके बाद अचानक उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई. इतना ही नहीं, इंस्ट्रक्टरों का कहना है कि उन्हें काम करने के महीनों का मानदेय भी नहीं मिला है. नियुक्ति का पत्र (ETV Bharat) इस मुद्दा को लेकर शुक्रवार को ICT इंस्ट्रक्टरों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. दोबारा नियुक्ति देने के साथ बकाया भुगतान की मांग उठाई. ICT इंस्ट्रक्टरों ने कहा कि, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की ओर से 7 मार्च 2026 को संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को एक पत्र जारी किया गया था. सुमन कुमारी के अलावे, मंतोष कुमार, आशुतोष कुमार, अनवर आलम समेत 167 कर्मचारियों का करियर संकट में है. सुमन कुमारी ने बताया कि, इस पत्र में विस्तार विजन, पटना के पत्रांक VV/26/269, दिनांक 6 मार्च 2026 का हवाला दिया गया है. पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पूर्वी चंपारण जिले के विद्यालयों में ICT लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन के लिए चयनित एजेंसी विस्तार विजन द्वारा ICT इंस्ट्रक्टर का चयन किया गया है. प्रधानाध्यापकों को दिए गए थे योगदान के निर्देश इसके साथ ही संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया था कि अपने विद्यालय के लिए चयनित ICT इंस्ट्रक्टर का योगदान स्वीकार करते हुए इसकी सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं. यानी विभागीय कार्यालय की ओर से जारी पत्र के आधार पर विद्यालयों में इन इंस्ट्रक्टरों का योगदान कराया गया और उनसे काम लिया गया. मोतिहारी जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्कूलों में कुल 167 इंस्ट्रक्टर बहाल हुए थे. आठ महीने काम कराने के बाद हटाया