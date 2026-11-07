कैसे मनेगी दीवाली-छठ? बिहार में 167 कर्मचारियों की नौकरी खत्म, 8 महीना काम कराया, फिर बिना वेतन हटाया
Motihari ICT Instructor Protest: आईसीटी इंस्ट्रक्टर ने कहा, सरकार ने आठ महीना तक बिना वेतन काम कराया, फिर नौकरी से निकाल दी. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 7, 2026 at 1:49 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में एक साथ 167 कर्मचारियों की नौकरी चली गयी. ये सभी कर्मचारी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं, जो सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन काम संभालने का काम करते हैं. इन कर्मियों का आरोप है कि, इनसे 8 महीने तक काम कराया गया, लेकिन कभी वेतन नहीं दिया गया. अब एक निर्देश जारी कर सीधे नौकरी से हटा दिया गया है.
क्या है मामला?
दरअसल, कर्मचारियों का कहना है कि, सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर ICT लैब की स्थापना की गई थी, ताकि छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके. आरोप है कि इन इंस्ट्रक्टरों से करीब आठ महीने तक विद्यालयों में ड्यूटी कराई गई, लेकिन इसके बाद अचानक उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई. इतना ही नहीं, इंस्ट्रक्टरों का कहना है कि उन्हें काम करने के महीनों का मानदेय भी नहीं मिला है.
इस मुद्दा को लेकर शुक्रवार को ICT इंस्ट्रक्टरों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. दोबारा नियुक्ति देने के साथ बकाया भुगतान की मांग उठाई. ICT इंस्ट्रक्टरों ने कहा कि, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की ओर से 7 मार्च 2026 को संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को एक पत्र जारी किया गया था.
सुमन कुमारी के अलावे, मंतोष कुमार, आशुतोष कुमार, अनवर आलम समेत 167 कर्मचारियों का करियर संकट में है. सुमन कुमारी ने बताया कि, इस पत्र में विस्तार विजन, पटना के पत्रांक VV/26/269, दिनांक 6 मार्च 2026 का हवाला दिया गया है. पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पूर्वी चंपारण जिले के विद्यालयों में ICT लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन के लिए चयनित एजेंसी विस्तार विजन द्वारा ICT इंस्ट्रक्टर का चयन किया गया है.
प्रधानाध्यापकों को दिए गए थे योगदान के निर्देश
इसके साथ ही संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया था कि अपने विद्यालय के लिए चयनित ICT इंस्ट्रक्टर का योगदान स्वीकार करते हुए इसकी सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं. यानी विभागीय कार्यालय की ओर से जारी पत्र के आधार पर विद्यालयों में इन इंस्ट्रक्टरों का योगदान कराया गया और उनसे काम लिया गया. मोतिहारी जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्कूलों में कुल 167 इंस्ट्रक्टर बहाल हुए थे.
आठ महीने काम कराने के बाद हटाया
इंस्ट्रक्टरों ने कहा कि, जब विभागीय पत्र जारी कर प्रधानाध्यापकों को ICT इंस्ट्रक्टरों का योगदान स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था, तो आखिर आठ महीने तक काम कराने के बाद उनकी नियुक्ति क्यों समाप्त कर दी गई? अगर नियुक्ति एजेंसी के माध्यम से हुई थी, तो क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन लोगों ने विद्यालयों में अपनी सेवाएं दीं, उनके बकाया मानदेय का भुगतान कौन करेगा?
"विभागीय निर्देश के अनुसार विद्यालयों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब काम से हटा दिया गया है. रोजगार भी छिन गया और मेहनत का पैसा भी नहीं मिला. हमलोगों को नियमित किया जाए और 8 महीने बकाया वेतन का भुगतान किया जाए." -सुमन कुमारी, पीड़ित इंस्ट्रक्टर.
वहीं, इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके द्वारा न तो इन लोगों की नियुक्ति की गई है और न ही उन्हें हटाया गया है. "जिन एजेंसी के माध्यम से इनकी नियुक्ति हुई है, इंस्ट्रक्टरों को उसी एजेंसी से संपर्क करना चाहिए."
कैसे मनेगी दीवाली और छठ पूजा
मंतोष कुमार ने बताया कि हमलोग स्कूल का सारा काम करते थे. यू डायस और ऑनलाइन सारा काम करते थे. इसके अलावे हमलोग पढ़ाते भी थे. बीआरसीसी में भी बुलाया जाता था. दीवाली छठ पूजा का समय है और हमलोगों को वेतन नहीं मिला है. बीआरसीसी कार्यालय में आए हैं तो डीईओ बोले हैं कि बैठक में इसकी चर्चा होगी, इसके बाद बात करेंगे. अब तक कोई बात करने नहीं आया.
नौकरी जाने के बाद डिप्रेशन में आए कई कर्मचारी
अनंत हाईस्कूल सुगौली में पदस्थापित इंस्ट्रक्टर ने बताया कि, हमलोगों को सूचना मिली कि कार्य से मुक्त कर दिया गया है. जबसे सूचना मिली है, तब से खाना नहीं खाए हैं. हमलोगों का भी परिवार है. कैसे परिवार चलेगा. हमलोगों को नियमित किया जाए और जितना दिन काम किए हैं, उसका वेतन दिया जाए. फिलहाल ICT इंस्ट्रक्टर अपनी मांगों को लेकर विभाग का चक्कर लगा रहे हैं.
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